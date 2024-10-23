Около 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъято у иностранца в Алматы  

По словам родственников и адвоката одного из потерпевших, расследование дошло до суда едва ли не с "божьей помощью"

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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о нападении возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года, сообщает журналист издания " - Дело о нападении возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года, сообщает журналист издания " Жаңғырған Отан " Александра Алёхова специально для агентства Kazakhstan Today





Первое заседание состоялось 21 октября в Бостандыкском районном суде № 2 Алматы. Судопроизводство ведется на государственном языке, в связи с чем у потерпевших сразу же возникли сложности - они не видели обвинительного акта на русском языке", - информирует издание.





Отмечается, что следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, предположительно приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы, которыми установлено причинение тяжкого вреда здоровью Эрика Куватова (оператор информационного агентства Kazakhstan Today. - Прим. ред.) - закрытая тупая травма правого глаза повлекла необратимое снижение остроты зрения до 0,01. Простыми словами - парень ослеп на правый глаз. Действия подсудимых квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса. Мирасу Аманкосу инкриминируется нанесение тяжкого вреда здоровью Эрика Куватова по части 1 статьи 106, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту вменяют хулиганство - часть 2 статьи 293.





В ходе суда Мирас Аманкос заявил о желании заключить процессуальное соглашение о признании вины.





По словам родственников и адвоката потерпевшего Куватова, расследование дошло до суда едва ли не с "божьей помощью", невзирая на наличие видеозаписей массового избиения и наличия врачебных заключений.





Полное видео нападения на защитников девушки в Алматы





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.











По нашему делу за 1,5 года сменились три следователя, написаны десятки жалоб. И несмотря на то, что видео подтверждает совершение группового избиения, действия только одного попали под тяжкую статью 106. Мирас Аманкос был арестован, это он зверски пинал Эрика Куватова по голове и нанес тяжелейшую травму, повлекшую утрату зрения. А позиция остальных участников того конфликта, что они разнимали участников драки. За 1,5 года, что мы добиваемся справедливости, следствие так и не усмотрело наличие организованной группы, которая вполне могла забить ребят до смерти, если бы не вмешались сторонние очевидцы", - заявил Александре Алёховой адвокат потерпевшего.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.





Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



