11.10.2024, 20:32 13966
У жителя Атырау изъяли 71 рог сайги
По данному факту начато досудебное расследование
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Атырау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер-2024" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области задержали подозреваемого и изъяли у него крупную партию рогов сайгака, сообщает пресс-служба ДП региона.
Полицейские остановили Toyota Highlander, которым управлял 24-летний водитель. В ходе авто в салоне был обнаружен пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
По данному факту начато досудебное расследование. Ведется проверка на причастность подозреваемого к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сотрудники таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области совместно с Пограничной службой КНБ РК на границе Казахстана и Узбекистана пресекли попытку провоза рогов сайги.
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11.10.2024, 15:47 20711
Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах
Фото: Depositphotos
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Актобе. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители детско-юношеских спортивных школ Актюбинской области необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, сообщили в областной прокуратуре.
Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.
Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.
По всем этим фактам прокуратурой начато 3 досудебных расследования по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Напомним, экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.
11.10.2024, 15:02 21751
Экс-судью Жолманову арестовали на два месяца - адвокат
Светлана Жолманова подозревается в мошенничестве
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшую судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову арестовали на два месяца, сообщил адвокат Мурат Адам.
Следственный суд города Алматы Алматы соттары санкционировал содержание под стражей сроком на 2 месяца в отношении экс-судьи Светланы Жолмановой", - написал правозащитник на своей странице в Facebook.
Напомним, о задержании Жолмановой по факту мошенничества стало известно 9 октября.
Как сообщалось ранее, весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу". Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жолманова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
11.10.2024, 10:32 27186
Оборот в $18 млн: в Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest
Досудебное расследование продолжается
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола. Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу", - пояснили в пресс-службе.
При это, отметили в АФМ, все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более трех тысяч лиц с оборотом $18 млн", - добавили в агентстве.
Ранее глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
10.10.2024, 18:31 47096
Предположительно директора инокомпании нашли мертвым
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
Фото: polisia.kz
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Конаев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшего в городе Алматы 42-летнего мужчину, предположительно директора инокомпании, нашли мертвым на окраине поселка Отеген-батыра Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по горячим следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.
Ранее волонтеры Lider.kz на своей странице в Сети опубликовали ориентировку о пропаже Ермека Жакипжанова. Позже на странице появилась информация, что он погиб. По данным СМИ, он являлся директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане компании Lenovo.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
10.10.2024, 11:26 56011
Приговор убийцам Дениса Тена оставили без изменений
Фото: pexels.com
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Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд РК оставил без изменений приговор двум виновным в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Кассационную жалобу от Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, которых признали виновными в убийстве, подал их адвокат.
Сегодня судьи отказали защитнику в передаче дела на кассационное рассмотрение.
Верховный суд не нашел в работе суда или следствия нарушений или других оснований для того, чтобы принять дело к рассмотрению в кассационной коллегии", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, гособвинение попросило суд назначить подсудимым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову по 20 лет лишения свободы, а третьей подсудимой Жанар Толыбаевой - четыре года лишения свободы.
В суде подсудимые не признали свою вину.
Суд приговорил виновных к 18 годам лишения свободы. Их пособница Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы.
09.10.2024, 20:54 80171
В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам внутреннего служебного расследования, проведенного АО "НК "ҚТЖ" в отношении дочерней организации - ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" установлены факты хищения на более чем 56 млн тенге, сообщает пресс-служба КТЖ.
КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.
Проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что директор "дочки" КТЖ получил взятку в 50 тысяч долларов за должность.
09.10.2024, 19:46 82776
В Мангистауской области разрешение на оружие выдавали дебоширам
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Актау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.
В целях устранения нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим, в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство.
Также после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъято четыре единицы оружия.
09.10.2024, 17:30 79281
Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Кадесова Р.А. и гражданина Давлетова О.Б. (...) Приговором суда Кадесову Р.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову О.Б. - 6 месяцев. Суд конфисковал имущество Кадесова Р.А. в виде четырех автотранспортных средств со стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Кадесов Р.А. признан виновным в получении через Давлетова О.Б. взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - добавили в пресс-службе.
Ранее чиновника и предпринимателя осудили на 7 лет за взятки в Кызылординской области.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?