25.09.2024, 21:10 13406
В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие
Подозреваемые собирались продать рога перекупщикам
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Актобе. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района полицейские изъяли в одном из крестьянских хозяйств пять мешков с рогами сайги (320 штук), а также незарегистрированные охотничьи ружья, сообщает пресс-служба МВД РК.
По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, 16 августа на территории Улытауского района инспекторы ГБР РГКП "ПО Охотзоопром" задержали браконьеров, у которых обнаружены туши и рога сайгаков.
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25.09.2024, 21:19 12891
Избиение солдата Нацгвардии в поезде: задержаны подозреваемые
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках уголовного дела установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии в тамбуре поезда, сообщает пресс-служба МВД РК.
В течение суток в Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены. Их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео и поручил главе МВД Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.
В Министерстве внутренних дел РК рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
25.09.2024, 16:44 19211
Житель Кызылординской области получил тюремный срок за разжигание религиозной розни
Обвиняемый разослал информацию и электронные книги, направленные на оскорбление религиозных чувств граждан
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Кызылорда. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Кызылординской области привлечен к уголовной ответственности за пропаганду религиозной розни, сообщили в пресс-службе суда города Кызылорды.
Согласно материалам суда, обвиняемый посредством интернет-платформы разослал 13 людям информацию и электронные книги, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан.
Вина подсудимого доказана заключением экспертизы, протоколом осмотра, а также другими материалами дела.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
25.09.2024, 15:20 20901
В Алматы студент университета совершил суицид
Это седьмой случай суицида в мегаполисе за последние две недели
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Almaty Management University сообщили о гибели студента, заведено уголовное дело.
Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы", - сообщили в учебном заведении.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.
Мотив и обстоятельства устанавливаются.
Отметим, что случаи самоубийства среди молодежи стали происходить в Алматы с пугающей частотой. Это уже седьмой случай суицида за последние две недели. 23 сентября 18-летний парень сбросился с высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно и гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории Военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросилась с 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
25.09.2024, 11:33 25896
Сбивал сайгаков на мотоцикле: в Актюбинской области задержали подозреваемого в браконьерстве
Начато уголовное расследование
Фото: depositphotos
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Актобе. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области задержали 42-летнего подозреваемого в браконьерстве, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции совместно с представителями АФ "Охотзоопром" остановили автомобиль Lada Largus на автодороге Самара - Шымкент, возле поселка Карабутак. В салоне машины обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи на территории Иргизского района", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что предварительный ущерб оценивается в 20 млн тенге. Также по данному факту начато уголовное расследование.
Ранее крупнейший случай браконьерства был выявлен в нацпарке "Бурабай".
24.09.2024, 19:31 49066
В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге
Он получил в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении К. за получение через посредника взятки в особо крупном размере и в отношении Д. за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.
К., являясь генеральным директором ТОО Е. (со 100% участием государства), перечислил аванс и корректировал сметную стоимость по объекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил для себя от фактического владельца ТОО K. в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов (эквивалентно 30 388 520 тенге)", - сообщили в суде.
Д., являясь посредником во взяточничестве, способствовал К. и фактическому владельцу ТОО K. в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Приговором суда К. признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Д. признан виновным и осужден к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.
24.09.2024, 17:11 52806
Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы
Фото: Facebook/kaznu.kz
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Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая драка произошла на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в городе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.
По факту хулиганства с участием 20 молодых людей. Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.
Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
24.09.2024, 16:28 54186
В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного
Больная была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили инфаркт и состояние после клинической смерти
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Кокшетау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Косшы фельдшера скорой медицинской помощи приговорен к условному сроку за неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью больного, сообщили в пресс-службе суда города Косшы.
По информации пресс-службы суда, фельдшер скорой помощи, приехав по вызову на дом больной, жаловавшейся на боли в сердце, не оказал соответствующую медицинскую помощь и отказал в доставлении пациента в больницу для госпитализации. Женщина была вынуждена самостоятельно поехать в больницу, где ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".
Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес областного управления здравоохранения, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, для принятия соответствующих мер.
Напомним, дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге.
24.09.2024, 15:22 49491
Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, ущерб потерпевшим не возмещен
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор руководительнице финансовой пирамиды.
Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимая в течение года руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical в Астане.
Деньги вкладчиков мошенница привлекала под видом инвестирования в деятельность фармацевтического завода по производству и экспорту медицинских устройств с фармацевтическими препаратами в Китай, а также в строительство дополнительных заводов и совершенствование биологически активных добавок.
Таким образом ей удалось обмануть 12 казахстанцев на сумму более 29 млн тенге.
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, при этом отмечается, что ущерб потерпевшим не возмещен.
Напомним, казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге.
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