Россиянин пытался вывезти из Казахстана 128 свежеспиленных рогов сайги

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники задержали гражданина России с крупной партией свежеспиленных рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, около 7 часов утра, в пункте пропуска "Аксай" на участке Уральского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины "Рено", следовавшей из РК в РФ под управлением 36-летнего гражданина РФ, в багажном отсеке обнаружены свежеспиленные рога сайги в количестве 128 штук", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы РК.

Как уточнили в ведомстве, общий вес рогов составил около 29 килограммов, а их предварительная оценочная стоимость - 242,4 млн тенге.

Задержанный гражданин передан сотрудникам Бурлинского ОП для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - отметили в Погранслужбе.

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