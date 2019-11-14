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Россиянин пытался вывезти из Казахстана 128 свежеспиленных рогов сайги

13.11.2019, 15:31 8965
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники задержали гражданина России с крупной партией свежеспиленных рогов сайги, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня, около 7 часов утра, в пункте пропуска "Аксай" на участке Уральского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины "Рено", следовавшей из РК в РФ под управлением 36-летнего гражданина РФ, в багажном отсеке обнаружены свежеспиленные рога сайги в количестве 128 штук", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы РК.
 
Как уточнили в ведомстве, общий вес рогов составил около 29 килограммов, а их предварительная оценочная стоимость - 242,4 млн тенге.
 

Задержанный гражданин передан сотрудникам Бурлинского ОП для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - отметили в Погранслужбе.

 
Напомним, на днях казахстанские пограничники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии рогов сайги в количестве 348 штук общим весом примерно 120 килограммов.
 
 

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