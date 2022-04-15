Руководителей A-Parking подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

ТАЛДЫКОРАГАН. 14 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали трех "черных риелторов", жертвой которых стал 48-летний мужчина, сообщали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 марта близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. По утверждению судебно-медицинских экспертов смерть мужчины наступила от острой кровопотери вследствие ножевых ранений", - проинформировали в департаменте.
Полицейские установили личность убитого, им оказался 48-летний житель Алматы, числившийся с середины марта без вести пропавшим. Были задержаны трое подозреваемых, в том числе женщина.
Все трое являются жителями Енбекшиказахского района, старшему из них 33 и младшему 23 года. В своих показаниях подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь близ села Каракемер" - сообщил начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев.
Подозреваемые помещены под стражу.
Материалы уголовного расследования, предусмотренного пунктами 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство) сейчас передают в Алматы по месту совершения преступления.