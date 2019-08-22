Руководители костанайского филиала "КТЖ - Грузовые перевозки" осуждены за системное получение взяток

Костанай. 21 августа. Kazakhstan Today - Директора Костанайского филиала АО "Казахстан темир жолы - Грузовые перевозки" Кайдаров Б., его заместитель Курманалинов Н. и заместитель начальника станции "Костанай" Алматов осуждены за системное получение взяток от предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Алматов, Курманалинов и Кайдаров в группе лиц на системной основе получали взятки от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за подачу вагонов на железнодорожный тупик", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, 20 августа приговором суда №2 Костаная Кайдаров осужден к 6 годам лишения свободы, Алматов и Курманалинов - к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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