Начальник станции "Алматы-1" подозревается в получении взятки от предпринимателя

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Начальник станции "Алматы-1" отделения филиала АО НК "КТЖ Грузовые перевозки" подозревается в получении взятки от представителя частной компании, передает Kazakhstan Today.
Начальник станции подозревается в получении через посредника взятки в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
По информации ведомства, в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что за коррупционные преступления осужден ряд сотрудников органов внутренних дел.
Руководитель коммунального госучреждения "Лесное хозяйство Соколовское" акимата Северо-Казахстанской области оштрафован на 6 млн 750 тыс. тенге за получение взятки.
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