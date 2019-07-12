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Начальник станции "Алматы-1" подозревается в получении взятки от предпринимателя

11.07.2019, 16:29 6589
Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Начальник станции "Алматы-1" отделения филиала АО НК "КТЖ Грузовые перевозки" подозревается в получении взятки от представителя частной компании, передает Kazakhstan Today.
 

Начальник станции подозревается в получении через посредника взятки в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

 
По информации ведомства, в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается.
 
Ранее сообщалось, что за коррупционные преступления осужден ряд сотрудников органов внутренних дел.
 
Руководитель коммунального госучреждения "Лесное хозяйство Соколовское" акимата Северо-Казахстанской области оштрафован на 6 млн 750 тыс. тенге за получение взятки.
 

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