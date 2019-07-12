Начальник станции "Алматы-1" подозревается в получении взятки от предпринимателя

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Начальник станции "Алматы-1" отделения филиала АО НК "КТЖ Грузовые перевозки" подозревается в получении взятки от представителя частной компании, передает Kazakhstan Today.

Начальник станции подозревается в получении через посредника взятки в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается.

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