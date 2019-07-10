За коррупцию осуждены сотрудники органов внутренних дел

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - За коррупционные преступления осужден ряд сотрудников органов внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции на постоянной основе проводится работа по профилактике и пресечению коррупционных проявлений в государственных органах. В некоторых из них уровень коррупционных рисков остается высоким, к числу которых относятся органы внутренних дел. За минувшую неделю состоялись обвинительные приговоры в отношении сотрудников полиции, занимавших различные должности в регионах Республики", - отметили в ведомстве.

В частности, приговором Октябрьского районного суда Караганды осужден к штрафу командир роты полка дорожно-патрульной полиции майор полиции Каскин, который получил взятку от частного лица за общее покровительство и беспрепятственный проезд грузовых автотранспортных средств.

Кроме того, приговором суда №2 города Костаная по фактам превышения власти и получения взяток от подчиненных сотрудников за общее покровительство, осужден к штрафу в размере 15 млн тенге начальник отделения МПС отдела полиции города Жетикары майор полиции Искаков.

"Этим же судом за превышение власти путем оказания покровительства преступной деятельности лиц, занимавшихся сводничеством, осуждены к 5 годам лишения свободы оперуполномоченные управления по борьбе с организованной преступностью областного Департамента полиции майор полиции М. Ерболулы и капитан полиции А. Саков", - проинформировали в Агентстве по противодействию коррупции.

Также приговором суда №2 города Усть-Каменогорска осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге старший следователь Ульбинского отдела полиции Алканов, который получил от подозреваемого взятку в сумме 250 тыс. тенге за увод от уголовной ответственности.

Перечисленные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции.

Осужденным к штрафам судом установлены различные сроки для их уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

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