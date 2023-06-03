Руководители природного резервата "Семей орманы" осуждены за коррупцию

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Семей. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по области Абай оглашен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц, - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по области Абай оглашен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.





Трое руководителей государственного учреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тысяч до 13 млн тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе.





Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы.





Кроме того, все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе. Приговор в законную силу не вступил.



