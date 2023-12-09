08.12.2023, 18:50 19086
Руководителя департамента экологии ВКО подозревают в коррупции
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с ДКНБ, изобличен руководитель департамента экологии области, сообщает пресс-служба Антикора.
Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от бизнесменов за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.
С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области.
В Мангистауской области по подозрению в коррупции задержан заместитель генерального директора ТОО "Oil Construction Company".
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08.12.2023, 16:46 21056
В Алматы мужчине камнем разбили голову во время драки
Задержаны двое подозреваемых
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во время ночной драки мужчине камнем разбили голову, подозреваемые задержаны.
Избиение мужчины попало на видео в Алматы. По данным полиции Жетысуского района инцидент произошел в первом часу ночи на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева, сообщает Polisia.kz.
Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Подозреваемые задержаны и помещены под стражу.
Уголовное дело по данному факту расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил Жанибек Шынасилов.
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
08.12.2023, 14:43 22926
По 10 лет тюрьмы получили организаторы лаборатории по производству мефедрона в области Жетысу
У преступников изъято 23 кг психотропного вещества
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Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к длительным тюремным срокам, сообщает прокуратура области.
Два казахстанца организовали в области Жетысу лабораторию по изготовлению мефедрона. Для этого злоумышленники приобрели дом и оснастили его оборудованием. Также они занимались перевозкой и хранением для дальнейшего сбыта психотропного вещества в особо крупном размере - 23 кг.
Приговором суда оба наркосбытчика признаны виновными и осуждены на 10 лет лишения свободы каждый.
Приговор вступил в законную силу.
Хотелось бы отметить, что сбыт наркотиков является преступлением против здоровья населения. Прокуратура области предупреждает граждан, в особенности молодежь, что добытые "легкие деньги" путем сбыта наркотиков является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы до 20 лет", - добавили в прокуратуре.
Напомним, полиция изъяла 55 кг мефедрона из нарколаборатории в Алматинской области.
07.12.2023, 21:36 41711
В Уральске изменили приговор полицейскому, обвиняемому во взяточничестве
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя, сообщает портал "Мой город".
Семь человек обвинялись в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Еще одному предъявлено обвинение в даче взятки. Судья Асылбек Имангалиев назначил всем взяткополучателям в качестве наказания штрафы. И только взяткодатель, пенсионер Ринат Туксумбаев, получил реальный срок в семь лет. Находящихся под стражей экс-майора полиции и транспортного инспектора освободили из зала суда.
Ринат Туксумбаев и его адвокаты подали апелляционную жалобу. Ходатайство также подала и прокуратура. Гособвинение просило отменить решение суда в отношении всех взяткополучателей и назначить им реальные сроки наказания.
7 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО вынесла решение по этому делу.
Приговор Уральского городского суда в отношении экс-полицейского Саяхата Тастлеуова изменить. По статье 366 УК РК "Получение взятки" назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взять Тастлеуова под стражу в зале суда. Он являлся до совершения преступления руководящим должностным лицом. Сумма размера взятки у него больше. Поэтому мы изменили приговор", - зачитал решение судья.
Что касается остальных, то приговор суд оставил без изменения.
Сам Саяхат Тастлеуов заявил, что не согласен с решением суда и непременно будет его обжаловать. Возмутились приговором и адвокаты Рината Туксумбаева. Они также намерены обратиться в кассационный суд и к президенту.
07.12.2023, 19:40 45281
Жестокость и подозрение в педофилии: инциденты с участием учителей расследуют в двух регионах
В Алматинской области в отношении учителя завели уголовное дело, а в Кызылординской области учителя заподозрили в педофилии
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Конаев. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в отношении учителя частной школы завели уголовное дело, а в Кызылординской области учителя заподозрили в педофилии.
Telegram-канал egovpress со ссылкой на свои источники сообщил, что в школе № 176 Кызылординской области учителя физкультуры посадили в СИЗО по подозрению в педофилии в отношении ученицы 4-го класса. Правоохранительные органы проводят расследование.
В Алматинской области в отношении учителя частной школы завели уголовное дело. В Сети появилось видео, на котором заснято, как педагог ругает школьника. В какой-то момент она резко передает лист бумаги, и ребенок падает на пол.
Вставай, не валяйся! Я тебя не пихнула. Я тебе бумажку дала. Актриса, блин", - говорит учитель.
Инцидент зарегистрировали в управлении Талгарского района по статье 140, часть 2, УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогом, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".
07.12.2023, 11:46 54706
Жителя Карагандинской области приговорили к лишению свободы за хищение 253 млн тенге инвестсубсидий
Он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет
Фото: Depositphotos
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Караганда. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Карагандинской области приговорили к лишению свободы за хищение инвестиционных субсидий в особо крупном размере - в сумме 253 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда он признан виновным и осужден на 6,5 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет, с возмещением причиненного ущерба", - проинформировали в АФМ.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 год подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области на основании фиктивных документов с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субсидирование, на основании которых и были выплачены средства.
Ранее в Костанайской области изобличена преступная группа, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса похитила более 1,6 млрд тенге бюджетных средств.
07.12.2023, 11:08 55861
О новом виде мошенничества предупреждает полиция Алматы
Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.
Установлено, что злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере", - сообщает Polisia.kz.
В полиции призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные.
Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в "Настройки" и перейдя во вкладку "Привязанные устройства". Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии", - рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Ранее в Минтруда назвали фейком рассылку о назначении соцпомощи по программе "Жастар".
06.12.2023, 20:57 73101
Житель Атырау с кухонным ножом ограбил букмекерскую контору
Злоумышленник, угрожая сотруднику конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 3 декабря в полицию Атырау обратился сотрудник букмекерской конторы с заявлением о разбойном нападении, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе проверки установлено, что около 08.55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику букмекерской конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали подозреваемого - 25-летнего жителя Атырау. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело, начато расследование.
06.12.2023, 17:40 65866
Главу городской станции скорой помощи арестовали в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главу городской станции скорой помощи Астаны арестовали на два месяца, сообщает пресс-службе столичного специализированного межрайонного следственного суда.
6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вчера стало известно, что Антикор задержал руководителя станции скорой медицинской помощи Астаны.
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