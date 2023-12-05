04.12.2023, 15:09 24281

В Алматинской области трех судей подозревают в коррупции

Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней
В Алматинской области трех судей подозревают в коррупции
Фото: Depositphotos
Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Как рассказали в Антикоре, в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского райсуда Алматинской области.

Он через судебного пристава получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней", - сообщили в пресс-службе.


Кроме того, досудебное расследование начато в отношении председателя суда города Конаева, который подозревается в получении обманным путем денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.

Также на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.

Напомним, председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области отстранили от должности за слишком мягкий приговор преступнику, который, оставшись на свободе, в дальнейшем изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
 
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Теги:изнасилованиеСудьякоррупция

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04.12.2023, 17:14 21401

В Алматы супругов-журналистов Северных приговорили к лишению свободы

Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать
В Алматы супругов-журналистов Северных приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил Владимира и Наргиз Северных к семи и восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал В. виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы (...) Н. признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору неоднократно в особо крупном размере, и ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) Исполнение наказание отсрочено на пять лет", - проинформировали в пресс-службе.


Судом установлено, что "подсудимый В. с целью совершения вымогательства неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б".

В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО "Б", - добавили в пресс-службе.


Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Напомним, в апреле журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца. Его супругу Наргиз Северную поместили под домашний арест. Журналистов подозревали в вымогательстве денег у руководителя одного из ТОО города.
 
04.12.2023, 15:38 23066

Военнослужащий застрелил сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области

Убийству предшествовала словесная перепалка
Военнослужащий застрелил сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области
Фото: Кадр из видео Минобороны
Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На погранзаставе в Актюбинской области военнослужащий убил сослуживца, выстрелив из огнестрельного оружия, сообщили в Главной военной прокуратуре Казахстана.

Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.


Также отмечается, что досудебное расследование проводится по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый военнослужащий задержан, решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, в Петропавловске военнослужащий Нацгвардии  был смертельно ранен сослуживцем.
 
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Теги:ПогранслужбаУбийство
03.12.2023, 18:08 50156

Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске  

Им грозит до 7 лет лишения свободы
Уральск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО задержан житель Уральска, 1984 года рождения, который под угрозой применения насилия вымогал 2 млн тенге у горожанина, 1992 года рождения.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", - сообщает Polisia.kz.


Также сотрудниками УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые, угрожая физической расправой, вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Задержанные водворены в ИВС.

По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

 
02.12.2023, 09:34 96276

"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области  

Все подозреваемые - работники золотодобывающего предприятия, которые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу
"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Степногорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Группу "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске.

Как сообщает Polisia.kz, преступная группа состояла из работников золотодобывающего предприятия, которыми руководил мастер технологического участка.


Подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Для реализации своих преступных намерений злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде. У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге", - рассказали в полиции.


Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.

На этой неделе сотрудники АФМ изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге.

Напомним, в минувшем году несколько групп "черных" старателей задержали в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.

После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
 
02.12.2023, 09:11 97296

Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области   

Задержаны два жителя Алматы, которые организовали нарколабораторию в частном доме
Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, на месте изъято 55 кг мефедрона.

Задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию. При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон", - сообщает Polisia.kz.


Также в Семее задержаны четыре жителя Алматы, которые организовали интернет-магазин по реализации наркотиков на территории Алматы, Алматинской области и области Абай.

Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки", - говорится в сообщении полиции.



По итогам проведенной операции деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке.

Кроме того, в Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая на протяжении длительного времени занималась крупными поставками и реализацией героина в городе.

Всего за 10 дней республиканской операции "Правопорядок" из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств, в том числе 87 кг синтетических наркотиков и более 7 тысяч таблеток трамадола.

Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали в Жамбылском районе Алматинской области. Задержаны организаторы и закладчик.
 
01.12.2023, 21:14 115246

Приговор Нурлану Масимову оставили без изменений

Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено
Павлодар. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский областной суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику областного департамента полиции Нурлану Масимову, сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривалось по апелляционным жалобам стороны защиты.

Там напомнили, что ранее Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-начальника полиции и его подельников признали виновным в совершении присвоения и растраты вверенного чужого имущества и ущербе государству на сумму свыше 423 млн тенге. Его также обвинили в получении взятки и умышленном незаконном пересечении государственной границы РК. Однако позже адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

В апелляционной жалобе осужденные М. и С. и их защитники просили приговор отменить ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе. Осужденный Е. полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, а также процессуальные издержки и иные взысканные приговором суммы. Поэтому просил приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор просил приговор в отношении М. и С. оставить без изменения, а в отношении Е. - изменить и снизить размер наказания с учетом полного возмещения ущерба", - рассказали в суде.


Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено.

Таким образом, приговор в отношении Масимова и его бывшего заместителя Дамира Сиразидимова оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. В то же время приговор в отношении предпринимателя Евгения Евковича пересмотрен в сторону смягчения наказания. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

В начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области. Позже стало известно, что Антикор начал в отношении экс-начальника полиции досудебное расследование. Нурлана Масимова объявили в розыск. 13 июля он был задержан на территории ВКО при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам.
 
01.12.2023, 14:58 125536

Более 200 гектаров земли незаконно оформили чиновники в Туркестанской области

Руководитель отдела земельных отношений в сговоре со своим предшественником провел махинации с участками стоимостью 326 млн тенге
Более 200 гектаров земли незаконно оформили чиновники в Туркестанской области
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении земельных участков на 326 млн тенге, сообщает областная прокуратура.

По информации ведомства, руководитель отдела земельных отношений акимата Толебийского района подозревается в том, что он с использованием своего служебного положения по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге.

В отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, выраженного в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.

Напомним, экс-акима Атырау арестовали за махинации с землей.
 
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Теги:Землямахинации
01.12.2023, 12:23 120896

В Туркестанской области бухгалтеров районных отделов образования подозревают в хищении более 2 млрд тенге

К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования региона, 4 из них взяты под стражу
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе, сообщает пресс-служба Антикора.

По версии следствия, подозреваемые с 2020 по 2023 год путем перечисления денег на счета лиц, не работающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.

К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу.

В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и деньги фигурантов уголовных дел.

Ранее сообщалось, что прокуратурой города Каражала Улытауской области выявлены факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем. Бухгалтеры медицинского учреждения Б. и Т. в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице. В дальнейшем похищенные средства присвоены бухгалтерами.
 
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Теги:ОбразованиехищениеАнтикор

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