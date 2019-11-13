Руководителя и главного бухгалтера дома культуры в Костанайской области осудили за хищение более 700 тыс.тенге

Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель Тарановского районного дома культуры имени Е. Умурзакова Костанайской области осуждена за хищение бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Тарановский районный дом культуры имени Е. Умурзакова" Жандыбаевой Б.К. и главного бухгалтера этого же ГУ Мощенко В.А., подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Указанные лица подозревались в служебном подлоге и хищении бюджетных средств путем изготовления и подписания фиктивного акта выполненных работ на пошив костюмов на сумму 722 000 тенге.

11 ноября текущего года приговором Тарановского районного суда Жандыбаева признана виновной и осуждена к 3 годам ограничения свободы без конфискации имущества; Мощенко - к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без конфискации имущества.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности в государственных учреждениях.

Напомним, ранее прокуратура Степногорска выявила факты хищения в крупном размере денежных средств из госбюджета. В ходе анализа финансирования частного дошкольного образования по программе "Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования" установлено, что руководство детсада "ДС Дарын" предоставляло в акимат фиктивные данные и табеля о посещаемости детей для получения ежемесячных субсидий. В результате мошеннических действий руководством детского сада похищено более 3,6 млн тенге.

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