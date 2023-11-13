Руководителя "Казспецэкспорта" арестовали на два месяца

Молодые люди крали оборудование в течение двух недель

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Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае задержали двух воров, кравших оборудование с трансформаторных подстанций. Хищения происходили на протяжении двух недель.





Подозреваемых задержали с поличным во время очередной кражи, которая была бы для них уже шестой. Две недели "гастролеры" совершали аналогичные преступления по всему Костанаю. В последний раз они пытались похитить четыре блочно-модульные релейные защиты по 2,5 млн тенге каждая" , - сообщает Polisia.kz.





По данным полиции, два двадцатилетних жителя села Акколь Акмолинской области приехали в Костанай, где и занялись преступным промыслом. За 2 недели они похитили с трансформаторных подстанций города оборудование более чем на 100 млн тенге.





По пяти фактам краж возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере, еще два дела - по фактам краж с проникновением в помещение, хранилище или транспортное средство.





Электрооборудование на подстанциях содержит цветные металлы, поэтому так привлекает воров. При этом их не пугает смертельно опасный промысел. При попытках краж из трансформаторных будок воры часто гибнут на месте от удара током.





Кроме того, правонарушители ставят под угрозу надежность работы городских электросетей. Порча электрооборудования может привести к отключениям света в домах и на социальных объектах: в котельных, школах, больницах и детских садах.





Некоторые кражи также могут привести к катастрофам с человеческими жертвами. К ним, например, относится кража рельсов с железнодорожных путей.



