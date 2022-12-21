Руководителя Костанайской теплоэнергокомпании осудили на 4 года

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Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайский областной суд приговорил директора КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскара Бекпаганбетова к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин и ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях", - сообщили в ведомстве.
По его информации, будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания", Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге.
Напомним, сегодня в Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов.
Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства заявил, что средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет более 60 лет, а средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. Глава ведомства предложил проверять ТЭЦ 4 раза в год, а также увеличить штрафы для руководителей энергетических предприятий.