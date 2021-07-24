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Руководство больницы в Жамбылской области осуждено по делу о "ковидных" надбавках

23.07.2021 9721
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Приговором Жуалынского районного суда заместитель главврача, руководитель административного отдела и кассир-бухгалтер Центральной больницы Жуалынского района осуждены за присвоение части надбавок, которые выделены врачам, работающих с больными COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Агентства РК по противодействию коррупции, заместитель главного врача Центральной больницы Жуалынского района А.Д. Байториев приговорен по пункту 3 части 3 статьи 190 УК к ограничению свободы сроком на 4 года.
 
Руководитель административного отдела больницы Х.Р. Оманов по часть 5 статьи 28 -  пункту 3 части 3 статьи 190 УК приговорен к 4 годам ограничения свободы.
 
Кассир-бухгалтер больницы Э.А. Мырзалиева осуждена на 3 года 6 месяцев ограничения свободы.
 

Байториев подозревался в присвоении путем обмана и злоупотребления доверием при пособничестве руководителя административного отдела Оманова и кассира-бухгалтера Мырзалиевой части надбавок 22 медицинских работников данной больницы на общую сумму 2711 тыс. тенге, выплаченных к заработной плате за участие в противоэпидемиологических мероприятиях в рамках антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Агентстве.

 
Ранее сообщалось, что на выплаты медработникам выделят еще более 70 млрд тенге.
 

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