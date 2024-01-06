05.01.2024, 15:53 24686
Руководство госкомпании незаконно списывало и продавало автомобили в Жамбылской области
Заведено уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог"
Рассказать друзьям
Тараз. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Таласского района выявлены факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, находящегося на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза-Талас", сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, руководство государственного предприятия составило поддельные документы о неисправности транспортных средств. 4 автомобиля общей рыночной стоимостью 22 млн тенге были незаконно списаны с баланса и проданы третьим лицам без проведения соответствующего аукциона.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог".
В прокуратуре отметили, что в ходе следствия государству вернули три автомобиля на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату еще одного.
Уголовное дело находится на стадии направления в суд.
Напомним, экс-президент аэропорта Алматы получил 8 лет тюрьмы за крупное хищение на махинациях с топливом. В аграрном университете Алматы выявлено хищение 43,8 млн тенге.
новости по теме
05.01.2024, 18:40 18081
Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки, сообщает пресс-служба Антикора.
Специализированным следственным судом Атырау санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В декабре 2023 года начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию.
В начале декабря 2023 года сообщалось, что в Алматинской области трех судей подозревают в коррупции. Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней.
05.01.2024, 18:06 19456
Вагон сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Попытку ввоза из Кыргызстана вагона табачных изделий стоимостью более 808 млн тенге без сопроводительных документов пресекли сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области, сообщает пресс-служба АФМ.
В ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Согласно подсчетам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге.
В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
В декабре 2023 года в Семее изъяли 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.
05.01.2024, 14:08 27321
Приговор экс-президенту аэропорта Алматы: стали известны подробности дела
Рассказать друзьям
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-президент международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев признаны виновными в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Турксибского районного суда Алматы.
Согласно материалам суда, Бекмухамбетов начиная с 2016 года разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов. В реализацию преступного плана он втянул начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, который приходится ему дальним родственником.
При заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составлялись два разных расходных ордера по топливу. Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн", - рассказали в суде.
Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь оплачивала аэропорту за заниженный объем.
Разница в авиатопливе фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.
Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Бекмухамбетову через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность", - пояснили в суде.
Согласно заключению судебной экономической экспертизы ущерб от преступных махинаций в период с 2016 по 2018 годы составил свыше 1,2 млн долларов (411,6 млн тенге).
При этом уточняется, что подсудимые присвоили себе более 913 тысячи долларов США.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Также судом был удовлетворен гражданский иск с подсудимых, взыскан в солидарном порядке материальный ущерб в размере 913 165 долларов США или 417 891 698 тенге", - сказано в материалах суда.
Приговор в законную силу не вступил.
05.01.2024, 12:39 30336
В Астане задержали банду похитивших человека лжеполицейских
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали группу лиц-мошенников, которые представляясь сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение человека, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Изобличены Ашимов А.Е., Алексеев А.В., Шаймарданов Н.Н. и Бапанов А.Н. Они по предварительному сговору, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение человека и путем вымогательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств (...) завладели его имуществом на сумму более 1,4 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все участники группы с санкции суда заключены под стражу.
В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", - добавили в агентстве.
Напомним, летом 2022 года в Таразе задержали 19-летнего лжеполицейского.
05.01.2024, 11:58 32051
В Шымкенте сотрудника миграционной полиции осудили за махинации с соцжильем
Он осужден на 1,5 года с лишением специального звания майора полиции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте сотрудника миграционной полиции осудили за махинации с социальным жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В суде вина сотрудника миграционной полиции полностью доказана и он осужден на 1,5 года с лишением специального звания майора полиции", - проинформировали в пресс-службе.
Установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге.
05.01.2024, 10:55 33866
Пятеро с игрушечными пистолетами совершили разбойное нападение на граждан Сингапура в Алматы
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания
Рассказать друзьям
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Разбойное нападение на иностранцев раскрыла полиция Алматы. В канун Нового года пятеро неизвестных ворвались в арендованный гражданами Сингапура дом и угрожая пистолетами потребовали отдать им все сбережения, сообщает Polisia.kz.
Добычей преступников стали свыше 3 миллионов тенге и 13 тысяч долларов США.
С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же - наводчик - гражданин Т. ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты", - отметил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции.
Нас сильно напугали. Сотрудники полиции - молодцы. Так быстро поймали преступников. Хотелось бы выразить им от себя лично и от лица нашей страны огромную благодарность", - сказала одна из потерпевших.
04.01.2024, 17:53 54671
Экс-президенту аэропорта Алматы вынесли приговор
Рассказать друзьям
Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему президенту аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетову в четверг, 1 января, вынесли приговор, сообщает пресс-служба суда.
Айбол Бекмухамбетов получил 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что бывший президент воздушной гавани подозревается в растрате или присвоении вверенного чужого имущества.
04.01.2024, 17:39 48711
В Жетысуской области осудили виновных в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата осуждены к 7 годам лишения свободы
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жетысуской области добились справедливого приговора в отношении виновных лиц в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком, совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге.
Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата признаны виновными по статье 189 части 4 пункте 2 УК РК и осуждены к 7 годам лишения свободы.
Читаемое
05.01.2024, 10:41Берик Манасов освобожден от должности председателя комитета МСХ РК 05.01.2024, 12:3839476В Казахстане установили лимиты долга местных акиматов на 2024 год 05.01.2024, 08:5036826Полицейские начали проверять наличие спецзнака на автомобилях 05.01.2024, 09:2435341Минкультуры Казахстана определило приоритетные темы фильмов, которые получат господдержку 05.01.2024, 10:5534086Пятеро с игрушечными пистолетами совершили разбойное нападение на граждан Сингапура в Алматы 02.01.2024, 08:00177596Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 01.01.2024, 16:04176091Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году 01.01.2024, 16:55175236Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 01.01.2024, 16:35175056С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в РК 01.01.2024, 13:30158146Обязательная установка спецзнака на автомобилях на газе введена в Казахстане 15.12.2023, 19:20195741Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 15.12.2023, 19:11189481Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения 02.01.2024, 08:00177596Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 01.01.2024, 16:04176091Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году 01.01.2024, 16:55175236Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?