Прокуратура Алматы выявила хищение 43,8 млн тенге в аграрном университете Дополнено
Выявлено хищение бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева
Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по результатам проверки Казахского национального аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге, расследование проводится управлением досудебного расследования прокуратуры города Алматы", - проинформировали в прокуратуре Алматы.
По данным ведомства, в другом случае, установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.
Отмечается, что досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района.
Дополнено 04.01.2024, 14.40
Позже в КазНАИУ прокомментировали, что указанные факты хищения бюджетных средств в госзакупках были совершены в 2020 году.
Университетом в 2020 году заключены договора государственных закупок с ТОО "Ai-Tall" (по покупке селитры амиачной на сумму 5,8 млн тенге), ТОО "КемалханСтройЭлит" (по покупке и доставке аммофос на сумму 15,8 млн тенге) и ТОО "КазТрайдСнаб" (по покупке и доставке семян сахарной кукурузы на сумму 22 млн тенге). По вышеуказанным договорам установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева", - уточнили в пресс-службе вуза.
Согласно заключению ТОО "ДарМирАудит" работниками университета государству причинен ущерб в размере 43,8 млн тенге.
Вместе с тем, университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений (магазины, столовые и др.) которые сдают в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода.
В период с 2012 по 2022 годы ИП "Дана" последовательно арендовала коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику Университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась", - рассказали в университете.
При этом в пресс-службе заверили, что новым руководством университета с 2023 года принимаются все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе, общежитий и учебных аудиторий вуза.