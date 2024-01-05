Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата осуждены к 7 годам лишения свободы

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Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жетысуской области добились справедливого приговора в отношении виновных лиц в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане, - Прокуроры Жетысуской области добились справедливого приговора в отношении виновных лиц в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.





Установлено, что должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком, совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге.





Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата признаны виновными по статье 189 части 4 пункте 2 УК РК и осуждены к 7 годам лишения свободы.