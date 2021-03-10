Сбитые пьяным водителем школьницы находятся в крайне тяжелом состоянии

Талдыкорган. 9 марта. Kazakhstan Today - Две девочки 2012 года рождения, которых сбил пьяный водитель в селе Корам Алматинской области, находятся в крайне тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время двое детей 2012 года рождения, поступивших в районную больницу села Шелек, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние третьей девочки, 2011 года рождения, средней тяжести. Она проходит лечение в Алматинской региональной детской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.

Руководитель управления здравоохранения области Умирзак Ниязбеков отметил, что будет оказана вся необходимая помощь для выздоровления детей.

В больницу ежедневно приезжают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи из Алматинской региональной детской клинической больницы, которые оказывают медицинскую помощь детям", - заверили в пресс-службе.

В акимате также сообщили, что в настоящее время проведена операция с участием травматологов.

Глава области Амандык Баталов отметил, что принимаются все необходимые меры по реабилитации школьниц.





Напомним, 2 марта, в 18.40, 54-летний водитель автомашины УАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил четырех школьниц , стоящих на обочине в селе Корам Енбекшиказахского района. По данным полиции, пострадавшим по 8 и 9 лет. По информации управления здравоохранения области, состояние двух девочек крайне тяжелое. В ведомстве отметили, что у всех диагностированы тяжелые травмы в виде переломов бедренных костей, голени, ушиба головного мозга, сочетанных травм, черепно-мозговой травмы, травматического шока и комы 3-4 степени. Две девочки 2012 года рождения находятся в коме на искусственной вентиляции легких.

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