Сельчанин совершил разбойное нападение на дом пожилой женщины в Акмолинской области

Кокшетау. 4 февраля. Kazakhstan Today - Разбойное нападение на 86-летнюю пенсионерку раскрыли в Акмолинской области.

Преступление было зарегистрировано 14 января текущего года в селе Нахимовка Жаркаинского района. Неизвестный мужчина, разбив окно, проник в дом одинокой 86-летней пенсионерки и, угрожая ножом, похитил денежные средства в сумме 120 тыс. тенге и продукты питания. В течение двух недель полицейские проводили комплекс розыскных мероприятий, в результате которых был задержан 28-летний местный житель, имеющий судимость", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбой". Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства