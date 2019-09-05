Костанай. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области грабитель зарезал пенсионера и ранил его супругу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в тяжком преступлении подозревается 28-летний житель села Каскат Мендыкаринского района. Он решил ограбить чету пенсионеров, которые плохо видят. Свой план реализовал 29 августа.

Он ворвался в дом пенсионеров и ударил ножом 83-летнего хозяина. В этот момент его 73-летняя супруга, услышала шум. Она начала ощупывать предметы вокруг и наткнулась на тело мертвого мужа и начала кричать, звать на помощь. Тогда мужчина ударил и пенсионерку ножом, а после скрылся с места. Полицию позже вызвали соседи, которые услышали шум. Женщина осталась жива", - рассказал начальник областного департамента полиции Бекет Аймагамбетов.

По его информации, для раскрытия преступления была создана оперативно-следственная группа. К розыску преступника подключились полицейские Узункольского района и сотрудники пограничной службы. Для прочесывания местности были созданы две группы с тепловизорами и кинологами. Сложность поисков была затруднена из-за рельефа местности, вокруг много холмов.

Подозреваемого удалось задержать на четвертые сутки в одном из заброшенных домов при попытке бегства. 28-летнему ранее судимому подозреваемому вменяется убийство, покушение на убийство и разбой. В настоящее время подозреваемый арестован, ведется следствие", - уточнили в пресс-службе.

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