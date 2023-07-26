Семеро сотрудников патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозреваются в коррупции

Взятки они получали за непривлечение к ответственности за нарушения, также инспекторы обманным путем завладевали деньгами граждан, фактически не совершавших нарушений на дорогах

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области, - Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области, сообщает антикоррупционное ведомство.





Как рассказали в пресс-службе Антикора, они подозреваются в неоднократном получении взяток. Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения.





Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах.





В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.



