Серийного налетчика на АЗС и компьютерные клубы задержали в Алматы

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - 38-летний уроженец Восточно-Казахстанской области задержан в Алматы по подозрению в совершении разбойных нападений на АЗС и компьютерные клубы, передает Kazakhstan Today.

Ж. был вычислен и задержан сотрудниками нашего подразделения в результате проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий. Уже сейчас установлена его причастность как минимум к четырем налетам. Зачастую преступления злоумышленник совершал под утро. Он выбирал удобное время, когда вокруг было тихо. Мужчина забегал в автозаправочные станции и компьютерные клубы, угрожал работникам металлическим предметом, похожим на пистолет, и забирал из кассы выручку. Свое лицо он всегда прятал под маской", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту разбойного нападения, изъят игрушечный пистолет.

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