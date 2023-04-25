"Серый" импорт зерна из России пресекли в Костанайской области   

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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, - Приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, сообщает пресс-служба суда.





Иными словами, Т. совершил действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, которые повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, согласно статье 362, часть 4, УК.





Как установил суд, в ночь с 4 на 5 января 2022 года в Алматы были захвачены здания органов государственной власти, совершены попытки захвата зданий правоохранительных органов и других объектов. В связи с чем начальником ДП по городу был введен специальный оперативный план. Начальник ЛОП Международного аэропорта Алматы 5 января 2022 года в 16.09 получил приказ обороняться. Невзирая на имеющуюся информацию о том, что участники массовых беспорядков двигаются в аэропорт и полученный приказ обороняться, Т. не организовал оборону здания ЛОП, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на обслуживаемом объекте в международном аэропорту.





В период времени с 18.00 до 19.00 участники массовых беспорядков собрались напротив въезда в аэропорт. Т. вопреки объявленному специальному плану дал приказ личному составу ЛОП переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании ЛОП полученные ранее специальные средства, покинуть административное здание и выдвинуться в сторону аэропорта и покинул свой служебный кабинет.





Вследствие чего административное здание ЛОП осталось без охраны и обороны, участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание ЛОП, вооружились и захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт. В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.





В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "AirAstana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.





Подсудимый вину не признал, просил прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 9 лет, лишить специального звания подполковника полиции.





Приговором суда Т. признан виновным по статье 362, часть 4, УК, и ему назначено 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Т. лишен специального звания подполковника полиции. Гражданские иски по делу не заявлены.





Приговор не вступил в законную силу.





18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.



