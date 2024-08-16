14.08.2024, 12:10 78111

Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента   

Одного из фальшивомонетчиков задержали при попытке сбыть пять килограммов гашиша
Шымкент. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Поддельные купюры и наркотические средства пытались реализовать два жителя Шымкента, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

В ходе следствия сотрудники АФМ вышли на продавца гашиша, с которым провели "сделку" по покупке 5 кг наркотика.

Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов США в количестве 100 штук) и был задержан с поличным.

Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов США, а также килограмм гашиша.

А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 1 кг.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 года соответственно", - сообщили в АФМ.


Ранее в Шымкенте задержали казахстанца, пытавшегося реализовать 1900 поддельных долларов. Также в Кыргызстане были задержаны два казахстанца за сбыт фальшивых долларов. Всего у них было изъято поддельных банкнот на сумму $45 тыс.
 

новости по теме

15.08.2024, 17:15 14316

Антикор объявил в розыск гражданина России   

Вознаграждение и анонимность гарантируются
Антикор объявил в розыск гражданина России
Фото: кадр из видео
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан объявило в розыск гражданина Российской Федерации.

За совершение тяжкого преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), разыскивается гражданин Российской Федерации: Капенов Азамат Абаевич", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что вознаграждение и анонимность гарантируются.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области", - добавили в агентстве.


Ранее Антикор объявил в розыск экс-сотрудника полиции из Сатпаева.
 
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Теги:розыскобъявлениеАнтикор
15.08.2024, 15:36 20116

Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой

Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества
Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой
Фото: unsplash.com
Костанай. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде Казахстана.

Как сообщили в суде, обвиняемый через сайт производил куплю-продажу необеспеченных цифровых активов Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, "Золотая Корона", Contact, VISA/Mastercard подсудимый получил незаконный доход.

Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем майнер легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.

Судебной коллегией подсудимому назначено по статьям УК РК "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере" окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему также запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Напомним, астанчанин получил 615 млн тенге от реализации криптовалюты и угодил за решетку.
 
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Теги:ПриговорКриптовалютамайнеры
15.08.2024, 11:08 31551

Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы

Суд приговорил их к 7,5 и 7 годам лишения свободы
Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы суд вынес приговор бухгалтерам одной из городских поликлиник за систематические хищения.

Они совершили хищение бюджетных средств в сумме более 341 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице", - сообщили в пресс-службе Антикора.


Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, ее подчиненный - работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе в Жамбылской области задержали заместителя главного врача и главбуха городской многопрофильной больницы. Их подозревают в хищении 758 млн тенге,

Ранее Антикор заявлял о системных хищениях в сфере образования. С начала 2023 года их выявлено на сумму 15,5 млрд тенге.
 
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Теги:СудхищениеПоликлиникаАлматы
15.08.2024, 10:26 34501

Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения

В начале августа информация о школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией, шокировала общественность
Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Напомним, изначально специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда, рассмотрев жалобы представителя потерпевшего, изменила постановления следственного суда, удовлетворив жалобу представителя потерпевшего с вынесением постановления о применении меры пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца к подозреваемым, учитывая степень тяжести совершенных действий и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемые будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда", - говорится в сообщении Кызылординского областного суда.


Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую помощь.

В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование. В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.


Кроме того, по данным полиции, зарегистрировано еще одно уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети.
 
14.08.2024, 21:09 62196

Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области

У мужчины изъяли около 100 патронов, гладкоствольное ружье, рога и мясо
Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали 69-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.

При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие по выяснению всех обстоятельств.

Напомним, размер возмещения вреда за убитых животных изменили в Казахстане.
 
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Теги:Полициябраконьерствоархары
14.08.2024, 20:50 64756

Воспитатель ударила ребенка в детсаду Караганды: суд вынес приговор

Постановление в законную силу не вступило
Воспитатель ударила ребенка в детсаду Караганды: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщает пресс-служба суда.

17 мая 2024 года воспитатель детского сада "Джин" нанесла телесные повреждения малолетнему А., 2018 года рождения, причинив ему легкий вред здоровью. В отношении воспитателя А. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения)", - сообщили в суде.


27 июня 2024 ода производство по уголовному делу в отношении А. по части 2 статьи 140 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако в отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направлено в суд.

В суде А. вину во вмененном ей правонарушении признала, в содеянном раскаялась. Суд признал А. виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 4 суток.

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение десяти суток.

Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.

В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона.

В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.

В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
 
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Теги:РебенокДетсадИзбиение
14.08.2024, 15:14 72986

Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: в полиции сделали заявление

Пользователи соцсетей, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения
Кызылорда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции заявили, что вокруг дела о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области много дезинформации, и призвали не распространять фейки.

В социальной сети пользователи, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения. В частности, в социальной сети на тему "Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело", - сообщает Polisia.kz.


В полиции также рассказали, что несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, следственный суд отправил их под домашний арест.

Отмечается, что потерпевшая сторона в течение полугода не обращалась в правоохранительные органы. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее расследование.

Кроме того, в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Кроме того, в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц. Уважаемые граждане! Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику. Призываем граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников", - обратились в полиции.


Напомним, о том, что школьницу заставляли принимать наркотики и держали в сексуальном рабстве в Кызылординской области, сообщила известная правозащитница Дина Тансари.

 
14.08.2024, 10:46 68961

В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию  

В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию Antifraud провели сотрудники Cyberpol криминальной полиции Алматы совместно с Центром по борьбе с киберпреступностью МВД РК. Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Задержан 30-летний приезжий из Павлодара, в съемном арендованном офисе которого обнаружен SIM-box с 512 слотами, а также 1620 SIM-карт", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.

Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключения данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах. Эти показания будут тщательно проверены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РК", - сказал начальник управления криминальной полиции Алматы Максат Канапяев.


 
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Теги:мошенниктелефонМВД

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