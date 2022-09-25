Схрон с огнестрельным оружием нашли в Жаркенте

ЖАРКЕНТ. 24 СЕНТЯБРЯ - Оружие и боеприпасы обнаружили в школьном рюкзаке, спрятанном в заброшенном здании на окраине Жаркента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рюкзаке находились в разобранном виде два обреза от охотничьих ружей, охолощенный сигнальный пистолет Retay, а также четыре патрона 12-го калибра", - сообщает Polisia.kz.
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Ранее на окраине Тараза обнаружили арсенал оружия.
В августе МВД РК сообщило, что в Казахстане разыскивают более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия.
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Наркотики и оружие изъяли у жителей Кызылординской области
24.09.2022, 16:43 11401
КЫЗЫЛОРДА. 24 СЕНТЯБРЯ - У двух жителей Кызылординской области изъяли из салона автомобиля наркотики и оружие. Задержанные арестованы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автомобиль Lada, нарушивший правила дорожного движения, остановили сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области на трассе Шымкент - Самара близ аула Н. Ильясова Сырдарьинского района, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки авто обнаружен обрез одноствольный 12-го калибра, МР-155, 4 патрона и расфасованные в пакеты растительные вещества. По заключению экспертизы установлено, что растительные вещества являются высушенной марихуаной весом около 2 килограммов", - сообщили в областном ДП.
27-летний водитель и 30-летний пассажир оказались жителями Кызылординской области. Подозреваемые водворены в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что в Кокшетау ликвидировали подпольную нарколабораторию.
Фитолабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Кокшетау
24.09.2022, 16:26 11866
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Кокшетау задержали трех жителей Павлодарской области, организовавших в арендованном доме лабораторию по выращиванию конопли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 сентября полиция задержала 20-летнего наркозакладчика, у которого при личном обыске обнаружено 11 пакетиков с марихуаной общим весом 195 граммов. Позже при попытке передачи наркотических средств закладчику был задержан еще один 21-летний павлодарец. Полиция установила, что марихуана изготавливалась здесь же, на территории Кокшетау.
В тот же день в арендованном частном доме оперативниками была проведена третья спецоперация, в результате которой задержан организатор подпольной фитолаборатории, также житель Павлодара. Во время обыска полицейскими изъято 10 кустов конопли, общий вес составил 1,32 кг, и 2 пакета с высушенной марихуаной весом почти 2 кг. Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, вентиляторы, термометры, приборы измерения влажности и пакетик с семенами конопли. Кроме того, изъято три приспособления для употребления наркотиков", - сообщает Polisia.kz.
По всем фактам начаты досудебные расследования, фигуранты на период расследования находятся под арестом.
Известно, что павлодарцы на протяжении некоторого времени занимались культивированием наркосодержащих растений, незаконным хранением и дальнейшим сбытом полученных наркотиков на территории Кокшетау", - сообщили в полиции.
Мошенники обманули алматинку на пять тысяч долларов
24.09.2022, 12:42 16331
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - Опознать подозреваемых в мошенничестве просит полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, двое мужчин обманом сняли со счета алматинки 5 тысяч долларов.
Позвонивший на мобильный телефон женщины мужчина представился сотрудником банка и стал интересоваться, не давала ли она заявку на перевод денежных средств с депозитного счета на лицевой. При этом собеседник заверил, что поставит специальную защиту от кибератак, если она сообщит ему код. Не подозревая подвоха, женщина выполнила требования злоумышленников и только спустя несколько дней поняла, что стала жертвой мошенников. В банке ей сообщили, что денежные средства в сумме более 5 тысяч долларов были сняты", - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.
В случае опознания людей на фото полицейские просят позвонить по телефонам: 272-32-76; 254-48-02; 254-48-76; 8-702-976-7099.
В полиции напомнили, что мошенники, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, звонят гражданам и обманным путем завладевают их сбережениями.
В Актау задержан за взятки замруководителя таможенного поста
24.09.2022, 10:25 17086
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - Заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау" задержан по подозрению в получении взяток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал Astana TV, Антикор ведет дело в отношении нескольких должностных лиц. Досудебное расследование начато по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно".
Деньги брали у таможенных представителей декларантов. О каким суммах идет речь - не уточняется", - сообщает телеканал.
В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Судом 10 сентября в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела", - сообщил старший прокурор Мангистауской области Асет Беккайров.
В Туркестанской области мошенник обманул банк на 20 млн тенге
23.09.2022, 19:27 26226
ТУРКЕСТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился представитель одного из банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам заявителя, неизвестные путем реализации несуществующих товаров через мобильное приложение нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество", сообщает Polisia.kz.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, безработный молодой человек. Он под видом совершения операций по купле-продаже товаров через банковское приложение обманным путем за месяц выманил 20 млн тенге.
Он ничего не продавал, а полученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время мошенник арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.
Неизвестные покушались на жизнь жителя Караганды
23.09.2022, 18:46 27036
КАРАГАНДА. 23 СЕНТЯБРЯ - В пятницу, 23 сентября, около 11.30 в Караганде неизвестные с применением оружия покушались на жизнь местного жителя, после чего скрылись на авто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате оперативно-розыскных мероприятий автомашина преступников обнаружена за пределами города. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании оперативный сотрудник был ранен, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.
В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся
23.09.2022, 18:15 28146
УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - В Уральске на улице Момышулы 18 сентября полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Виновник ДТП скрылся, начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статье 347 УК РК (Оставление места ДТП). Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершен наезд на пешехода, водворен на штрафстоянку. Несмотря на то что он является сотрудником, мы приняли самые жесткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего", - цитирует портал "Мой город" Мирхата Аженова.
По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и руководства МВД. По делу назначен ряд экспертиз.
От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться", - добавил Мирхат Аженов.
Ранее сообщалось, что в ВКО неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся.
В Таразе обнаружен тайник с оружием
23.09.2022, 12:13 27466
ТАРАЗ. 23 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ходе ОПМ "Кару" в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе осмотра тайника сотрудники обнаружили нарезное гладкоствольное ружье 12-го калибра, 16 штук боеприпасов 12-го калибра и 25 штук патронов пистолета ПМ, а также 138 патронов к автомату Калашникова со стертыми номерными знаками, сообщает Polisia.kz.
Проводятся следственные действия.
В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?