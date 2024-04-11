Ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной: в Жамбылской области выявили нарушения в сфере ветеринарии
Выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота
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Тараз. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области прокурорами выявлены нарушения в сфере ветеринарии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Несмотря на выделение за последние 3 года в области 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной. Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания.
При наличии сведений о падеже свыше 1400 сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно, не установлены причины падежа животных. Проверкой выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных", - сообщили в пресс-службе.
Также в Жуалынском районе по факту массового заболевания пятисот голов скота лейкозом не введены карантинные меры.
Помимо этого, многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных, в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции.
По всем нарушениям решен вопрос об административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, также внесен акт надзора в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщилио сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".