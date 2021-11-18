Скотокрадов осудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 17 НОЯБРЯ - В Туркестанской области вынесен приговор преступной группировке из 5 человек, похитившей скот на 25 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как напомнили в пресс-службе областного департамента полиции, в Сарыагашский РОП обратились местные жители с заявлением о том, что неизвестные похитили с вольных пастбищ 24 лошади и 15 коров на сумму около 25 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье Уголовного кодекса "Скотокрадство". В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 5 местных жителей.
После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда скотокрадов признали виновными и двум из 5 подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, а остальным трем назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет", - сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, оперативниками пресечена деятельность преступной группировки, в состав которой входили 10 человек, занимавшейся скотокрадством на территории Павлодарской области.