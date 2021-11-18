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Скотокрадов осудили в Туркестанской области

17.11.2021, 17:03 119719
ТУРКЕСТАН. 17 НОЯБРЯ - В Туркестанской области вынесен приговор преступной группировке из 5 человек, похитившей скот на 25 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнили в пресс-службе областного департамента полиции, в Сарыагашский РОП обратились местные жители с заявлением о том, что неизвестные похитили с вольных пастбищ 24 лошади и 15 коров на сумму около 25 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье Уголовного кодекса "Скотокрадство". В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 5 местных жителей. 
 

После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда скотокрадов признали виновными и двум из 5 подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, а остальным трем назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет", - сообщили в полиции. 

 
Как сообщалось ранее, оперативниками пресечена деятельность преступной группировки, в состав которой входили 10 человек, занимавшейся скотокрадством на территории Павлодарской области.
 

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Житель Туркестанской области задержан за пропаганду экстремизма

18.11.2021, 09:40 8938
ТУРКЕСТАН. 18 НОЯБРЯ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области пресечен очередной факт распространения в интернете запрещенных материалов, пропагандирующих идеологию религиозно-экстремисткой направленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе мониторинга социальных сетей нас заинтересовала страница одного из пользователелей Facebook, где были опубликованы экстремистские видеоролики и текстовые сообщения, пропагандирующие идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации. Данные публикации зарегистрировали в Департаменте и направили на экспертизу. В результате эксперты дали свое заключение, что указанные материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма. В связи с чем мы начали досудебное расследование в соответствии с частью 2 статьи 256 УК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Курманбек Сахов. 

 
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Арысского района. 
 
По данным полицейских, ранее судимый подозреваемый - приверженец деструктивно-религиозного течения. При обыске в его доме изъята запрещенная религиозная литература, а также компьютерная техника, сотовый телефон и диски. 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.

 

Мать попавшего в рабство в Казахстане россиянина все 20 лет ждала хороших новостей

17.11.2021, 19:25 87913
ЯРОСЛАВЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане, сообщает РИА Новости
 

В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - сообщил Михаил Евраев.

 
Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. Было принято решение помочь родственникам Алексея в его возвращении на родину.
 

Решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.

 
Мать Алексея Надежда Алексеевна Котова рассказала, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи. По словам женщины, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.
 
Напомним, полицейские Карагандинской области вызволили из трудового рабства 44-летнего россиянина. О незаконном лишении человека свободы стало известно в ходе мониторинга социальных сетей - полицейские обнаружили видео, на котором мужчина просит о помощи. 
 
Это не первый случай незаконной эксплуатации и принуждения к труду в стране. 6 октября стало известно о жителе Туркестанской области, попавшем в рабство к фермеру-полицейскому и покончившему с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.
 
59-летнего мужчину держал в рабстве фермер в Мангистау. Факт трудовой эксплуатации в области полицейские выявили в июне. 
 
Пенсионерка из Семея три месяца провела в трудовом рабстве.
 
По данным на июль 2021 года, с начала года в Казахстане выявлено более 100 случаев торговли людьми.
 

480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию

17.11.2021, 16:24 119152
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 17 НОЯБРЯ - В Павлодарской области более 480 тонн ГСМ собирались вывезти в Россию под видом растворителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствие установило, что в Россию собирались вывезти более 480 тонн бензина марки АИ-92 в железнодорожных цистернах под видом растворителя", - сообщили в территориальном департаменте Агентства по финмониторингу. 

 
Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге.
 
По данному факту ведется досудебное расследование.

Ранее в Шымкенте директор одного из предприятий города была осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа. Женщина незаконно экспортировала сжиженный газ в Узбекистан и Таджикистан. 


 

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