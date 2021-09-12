В Павлодарской области ликвидирована ОПГ скотокрадов

ПАВЛОДАР. СЕНТЯБРЯ - Оперативниками пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся скотокрадством на территории Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Павлодарской области задержана организованная преступная группировка, в состав которой входили 10 человек. Между членами группировки были распределены роли: были свои воры, реализаторы, те, кто занимался сбором необходимых документов, а также в состав группировки входили ветеринары. На данный момент преступной группировке вменен ряд краж и реализации скота", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

По информации Polisia.kz , подозреваемые были задержаны с поличным в Экибастузе.

В ходе осмотра в автомашине ВАЗ-21099 полицейские обнаружили тушу говядины, металлические электронные весы, а в автомашине Audi - ветеринарные справки.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: раз в неделю, ближе к выходным, похищали в одном из крупных крестьянских хозяйств Экибастузского района по две головы крупного рогатого скота, затем в выходные дни реализовывали мясную продукцию на рынках города и на дому. Как установлено, подозреваемые ранее занимались продажей мясной продукции, имели постоянных клиентов, поэтому реализация ими мяса не вызвала подозрения у граждан", - рассказал Масимов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК Республики Казахстан (Скотокрадство). Задержанные водворены в ИВС Экибастуза. Кроме того, в рамках досудебного расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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