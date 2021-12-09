Скотокрадов, похитивших лошадей на 18 млн тенге, задержали в Туркестанской области

Фото: Хабар 24
ТУРКЕСТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Две преступные группировки скотокрадов задержаны в Туркестанской области. Нанесённый ими ущерб составил 18 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первая банда орудовала в Ордабасинском районе и состояла из родственников. Работали они по одной схеме: угоняли лошадей, разделывали их, мясо сбывали на рынке. Во второй ОПГ состояли трое мужчин, которые промышляли в Арыси", - сообщает Хабар 24.
Преступники отстреливали животных, а туши продавали на рынке. Подозреваемыми оказались жители Шымкента. Также задержаны перекупщики мяса.
Как выяснилось, первая преступная группа причастна к кражам 26 голов лошадей на общую сумму более 10 миллионов тенге. Члены второй группы угнали 19 лошадей. Подозреваемые арестованы. Вещественные доказательства у них изъяты. Проводится досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.
Ранее сообщалось, что в ВКО скотокрад застрелил лошадь стоимостью 7 тысяч долларов.
А в Туркестанской области вынесен приговор преступной группировке из 5 человек, похитившей скот на 25 млн тенге.