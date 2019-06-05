Следователь по особо важным делам СЭР ДГД приговорен к трем годам лишения свободы

Старшего следователя по особо важным делам службы экономических расследований ДГД области Б. Мерея задержали за получение взятки в сумме 1,7 млн тенге. Взятку дал руководитель частной фирмы за прекращение уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.
Приговором суда №2 города Актобе Мерей признан виновным в получении взятки за незаконные действия и приговорен к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, а также национальных компаниях и холдингах", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.
Кроме того, Мерей лишен специального звания "квалификационный класс 3 категории".
Ранее сообщалось, что следователя департамента госдоходов по ЗКО приговорили к 13 годам колонии, а следователь департамента Нацбюро похитила из вещдоков $200 тыс. Только за 2018 год Комитет госдоходов Минфина пресек восемь фактов дачи взяток своим сотрудникам.
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