Следователь по особо важным делам СЭР ДГД приговорен к трем годам лишения свободы

Актобе. 4 июня. Kazakhstan Today - К трем годам лишения свободы приговорен старший следователь по особо важным делам Службы экономических расследований департамента государственных доходов Министерства финансов РК (СЭР ДГД) за получение взятки в размере 1,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Старшего следователя по особо важным делам службы экономических расследований ДГД области Б. Мерея задержали за получение взятки в сумме 1,7 млн тенге. Взятку дал руководитель частной фирмы за прекращение уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.

Приговором суда №2 города Актобе Мерей признан виновным в получении взятки за незаконные действия и приговорен к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, а также национальных компаниях и холдингах", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.

Кроме того, Мерей лишен специального звания "квалификационный класс 3 категории".

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