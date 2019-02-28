Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Следователь департамента Нацбюро похитила $200 тыс. из вещдоков, передает Kazakhstan Today.

Выявлено хищение денежных средств порядка $200 тыс., являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, совершенное Б., следователем по ОВД департамента Национального бюро по ЮКО. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то, что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Кроме того, по информации ведомства, за вымогательство взятки в сумме 1 млн тенге от предпринимателя за прекращение досудебного расследования сотрудниками управления внутренней безопасности был задержан и впоследствии осужден офицер по особо важным делам департамента Нацбюро по Мангистауской области.

В 2018 году привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления 7 человек, в их числе 5 сотрудников антикоррупционной службы, 1 работник департамента госслужбы по Карагандинской области и 1 - филиала Академии госуправления. В настоящее время осуществляется досудебное расследование в отношении еще 7 офицеров. Все эти преступления выявлены собственными силами", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в ведомстве проинформировали, что в результате проведенной в АДГСПК оптимизации значительно укреплено подразделение собственной безопасности. Установлена жесткая вертикаль персональной ответственности руководителей: в случае выявления фактов коррупции во вверенных им подразделениях УВБ, должностные лица несут строгую дисциплинарную ответственность. Руководители, которые самостоятельно выявляют коррупционные правонарушения, совершенные подчиненными, и оказывают активное содействие в их изобличении, освобождаются от ответственности. Такие случаи имели место в департаментах Национального бюро по Карагандинской, Мангистауской областям и Алматы.

В частности, по делу о хищении денежных средств в ЮКО уволен руководитель следственно-оперативной группы, освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя территориального органа и начальник следственного управления, за ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители территориального и следственного департаментов Национального бюро.

Кроме того, освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя департамента и начальник оперативного управления Национального бюро по Костанайской области за совершение подчиненным коррупционного преступления, связанного с получением взятки в сумме 5 млн тенге от предпринимателя за непринятие мер по выявленным нарушениям. Руководителю департамента объявлен выговор.

По всем фактам правонарушений, допущенных сотрудниками Агентства, граждане могут обратиться по телефонам: 1424 - единый Call-центр, 8-7172-90-92-60 - дежурный Национального бюро по противодействию коррупции, 8-7172-90-90-56 - дежурный управления внутренней безопасности, 8-7172-90-93-72 - руководитель управления внутренней безопасности.

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