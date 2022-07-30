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Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты

29.07.2022, 19:37 9326
Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В АО "Казпочта" прокомментировали опубликованную в СМИ информацию по факту кражи денег со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 лет до 6,6 года граждан Б., Ж., Д. и Л., виновных в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере. Эти интернет-преступления были совершены в 2020 году. В результате мошеннических действий был нанесен ущерб компании на общую сумму более 294 млн тенге, благодаря мерам, принятым работниками АО "Казпочта", часть похищенных средств в размере 72,3 млн тенге возвращена компании. 
 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что осужденные не являются и никогда не являлись работниками Казпочты. В этих уголовных делах Казпочта является потерпевшей стороной. Вопрос по взысканию суммы материального ущерба решается в рамках гражданского судопроизводства", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта".

 
По результатам досудебного расследования АО "Казпочта" приняты соответствующие меры по кибербезопасности и усилению защиты информационных систем.
 

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Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге

29.07.2022, 20:50 7076
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - В Ульбинский ОП УП Усть-Каменогорска поступило обращение пяти девушек, ставших жертвами мошенника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, злоумышленник по наработанной схеме обещал своим знакомым помочь финансово, оформив денежный заем в микрофинансовой организации, однако, воспользовавшись доверчивостью знакомых, оформил на них товарный кредит. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 1, УК РК "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы

29.07.2022, 19:54 8326
Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Хулиганам, устроившим потасовку на территории Международного аэропорта Алматы, санкционирован арест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в ночь на 26 июля трое пьяных мужчин на автомобильной парковке воздушной гавани устроили драку. На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. 
 
Один из них - гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Они жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293, часть 2, УК РК "Хулиганство". По данному факту проводится досудебное расследование, сообщает Polisia.kz

 
Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых "содержание по стражей". Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.

 

Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге

29.07.2022, 17:53 11876
Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге
ХРОМТАУ. 29 ИЮЛЯ - В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница Хромтау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам пострадавшей, в феврале ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков, сообщает Polisia.kz.
 
Далее "менеджер" сообщил, что она является доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли. 
 
Далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банках, чтобы опередить мошенников. Он также сказал, что не нужно самостоятельно погашать кредит, так как сумму уберут через базу.
 
Таким образом, под диктовку потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге, позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК. 
 

Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья

29.07.2022, 14:22 16441
Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, гражданин 1997 года рождения представлялся инженером одной из строительных компаний, но на самом деле отношения к ней не имел. 
 

Злоупотребляя доверием граждан, обещал узаконить им перепланировку жилья. За эту услугу мужчина получал от клиентов задаток в размере от 100 тысяч до 300 тысяч тенге. На данном этапе расследования установлены три аналогичных эпизода. Не исключена серийность этого преступного промысла, в связи с чем обращаемся к гражданам, пострадавшим от противоправных действий гражданина Я., и призываем их связаться с нами по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622-02-19", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов. 

 
Отмечается, что по действия фигуранта квалифицированы следствием по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
 

Мурату Бектанову продлили арест

29.07.2022, 13:37 17556
Мурату Бектанову продлили арест
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили срок ареста до 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бектанову грозит до 15 лет тюрьмы с пожизненным лишением права занимать государственные должности, сообщает "Хабар 24".
 
Напомним, он находится под стражей с 20 февраля. Бывшего главу министерства задержали через полтора месяца после январских событий. 19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование. Его подозревают в "превышении власти, совершенном в боевой обстановке".

 

Водитель спас девушку от изнасилования в Алматы: полиция раскрыла подробности

29.07.2022, 12:33 19331
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали факт попытки изнасилования девушки, которую спас проезжающий водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети появилось видео, на котором девушка, выбежавшая в полночь на дорогу в частном секторе, умоляет водителя не останавливаться, иначе ее изнасилуют, сообщает портал exk.kz.

 
По словам автора, "парни обещали ее по пути подвезти и заказали такси. После того как она поняла, что машина не туда повернула, она начала кричать. Водитель такси тупо отвез и уехал. А ее силой вытащили из машины".
 
Как пишет автор, "вызвали полицию, через 5 минут приехали 4 патрульные машины. Девушку забрали и начали искать подозреваемых по приметам". 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, спасенная девушка подозревает, что изнасилование мог задумать один из ее знакомых, с которым она выпивала алкогольные напитки незадолго до инцидента.
 
В ведомстве уточнили, что попытку изнасилования расследуют сотрудники управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются, создана следственно-оперативная группа.
 

Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", - добавили в пресс-службе. 

 

В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал

29.07.2022, 11:42 20821
В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 26 июля задержан местный житель, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма мефедрона, 1,4 килограмма альфа-PVP и  659 таблеток МДМА (экстази), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 
Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.
 
По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
 
Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. 
 

В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге

29.07.2022, 10:30 21271
В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 29 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе окончено в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет, сообщает Агентство по финмониторингу РК. 
 

В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Тrade 2030" заключил с главами и должностными лицами сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля. Затем на основании указанных договоров в управление сельского хозяйства акимата Костанайской области были поданы переводные заявки об оплате в "Агропром Тrade 2030" причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля", - говорится в сообщении.

 
Установлено, что фактические данные сельхозтоваропроизводители не приобретали семян у данного ТОО, и н езанимались выращиванием картофеля. 
 
Кроме того, некоторые ТОО являлись бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.
 
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали фермерам вознаграждение. Но после получения субсидий в размере 1,5 млн тенге, вознаграждение получил только глава одного крестьянского хозяйства.
 

По вышеуказанным фактам за июнь - июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел с общим выявленным ущербом, причиненным государству, в размере 96 млн тенге. Судом директор ТОО "Агропром Тrade 2030" признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет", - рассказали в АФМ.

 
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

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