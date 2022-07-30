Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты

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Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 лет до 6,6 года граждан Б., Ж., Д. и Л., виновных в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере. Эти интернет-преступления были совершены в 2020 году. В результате мошеннических действий был нанесен ущерб компании на общую сумму более 294 млн тенге, благодаря мерам, принятым работниками АО "Казпочта", часть похищенных средств в размере 72,3 млн тенге возвращена компании.
Обращаем ваше внимание на тот факт, что осужденные не являются и никогда не являлись работниками Казпочты. В этих уголовных делах Казпочта является потерпевшей стороной. Вопрос по взысканию суммы материального ущерба решается в рамках гражданского судопроизводства", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта".
По результатам досудебного расследования АО "Казпочта" приняты соответствующие меры по кибербезопасности и усилению защиты информационных систем.