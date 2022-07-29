В Нур-Султане осуждены виновные в хищении более 294 млн тенге со счетов Казпочты

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Нур-Султане осуждены виновные в хищении денежных средств АО "Казпочта" на сумму более 294 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Районным судом № 2 Алматинского района города Нур-Султана к лишению свободы от 6 лет до 7 лет осуждены Б., Ж., Д. и Л. Они были признаны виновными в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере на общую сумму более 294 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе суда города Нур-Султана.

Сообщается, что осужденные вместе с неустановленными лицами вступили в предварительный сговор, пользуясь периодом пандемии, предлагали гражданам открыть банковские счета в банках второго уровня и за денежное вознаграждение от 10 000 до 100 000 тенге покупали у них банковские карты и передавали данные неустановленным "хакерам".

Хакеры" на интернет-ресурсе АО "Казпочта" зарегистрировали 14 аккаунтов для входа в их платежную систему под видом пользователя услуг с российских IP-адресов, провели платежные операции и списали денежные средства со счета АО "Казпочта", переведя их на заранее приготовленные карточные счета и абонентские номера операторов сотовых компаний. Б., Ж., Д. также признаны виновными в неоднократном мошенничестве", - пояснили в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, неустановленные лица звонили в отдаленные отделения филиалов АО "Казпочта", представлялись работниками IT-отдела головного офиса и под предлогом настройки или обновления платежной системы вводили в заблуждение операторов отделений, которые, выполняя все указания неустановленных лиц, фактически проводили незаконные операции по списанию денежных средств.

Далее они похищенные денежные средства перевели на другие счета для обналичивания, с карточных счетов часть денег была обналичена, а часть направлена на покупку криптовалюты с переводом их на криптокошельки неустановленных лиц.

АО "Казпочта" в части возмещения ущерба приняло решение обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.