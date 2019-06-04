Сотрудники акимата Петропавловска незаконно получили девять квартир

Петропавловск. 3 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники акимата Петропавловска осуждены за незаконное получение девяти квартир, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заведующей сектором правовой работы и государственных закупок отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска Омирсетовой Б., инспектором сектора правовой работы и госзакупок учреждения Есетовой Ж., а также супруга Омирсетовой Б. и сожителя Есетовой Ж.", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

По информации ведомства, "указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению. Они оформили их на аффилированных лиц, незаконно получив 9 жилых квартир в новых домах".

В результате ущерб государству составил 96 млн тенге.

Апелляционным судом Северо-Казахстанского областного суда 17 мая Омирсетова Б. и Есетова Ж. осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Их соучастники - супруг Омирсетовой Б. и сожитель Есетовой Ж. осуждены к 5 годам лишения свободы также с конфискацией имущества.

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