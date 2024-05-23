Суд вынес приговор убившему пасынка алматинцу

Более 40 сирот необоснованно сняли с очереди на получение жилья

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Петропавловск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверки в исполнительных органах СКО выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба - Проверки в исполнительных органах СКО выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





Должностные лица акимата района Мусрепова в нарушение требований закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 сироты, которые состояли в ней с 2010 года.





В другом случае вопреки требованиям статьи 71 закона органами опеки и попечительства Акжарского района и Петропавловска на протяжении 3 месяцев не принимались меры по постановке 6 детей-сирот в очередь на получение жилья.





По актам надзорного органа 8 должностных лиц, в том числе 2 руководителя отдела образования района, привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.





В результате проведенной работы удалось защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.