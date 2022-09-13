Свыше 110 килограммов "синтетики" изъято в Казахстане с начала года

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято свыше 110 килограммов синтетических наркотиков, что в два раза больше, чем в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ликвидировано 23 нарколаборатории. Для сравнения: в прошлом году было установлено всего 13 подпольных наркопроизводств", - сообщила на брифинге в МВД официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Одна из нарколабораторий была ликвидирована в селе Азат Алматинской области.

На месте преступления было изъято более 75 граммов готового синтетического наркотика "скорость", а также более 4,5 килограмма прекурсоров, используемых для синтеза психоактивных веществ", - сообщила Турлыбек.

Подозреваемого в производстве наркотиков задержали в поселке Аймен Енбекшиказахского района. В ходе обыска у него было изъято еще примерно 10 граммов мефедрона. Наркопроизводителю грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В МВД напомнили, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма (ранее - с 50 граммов).









Напомним, в Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола. Также из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить трамадол на 1 млн тенге.



