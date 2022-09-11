Из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить трамадол на 1 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Органами внутренних дел продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Акмолинской области при проверке грузового поезда на станции Алтын-Тау установлены нарушения со стороны перевозчика, который не обеспечил сопровождение охраной 19 вагонов с серной кислотой. Обнаруженные прекурсоры в количестве 1292 тонны опечатаны и переданы под ответственное хранение, сообщает Polisia.kz
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При проверке одного из ТОО в Алматы был выявлен факт нарушения правил учета и хранения таких прекурсоров, как ацетон (100 кг), диэтиловый эфир (352 кг), перманганат калия (456 кг), соляная кислота (160 тонн), серная кислота (160,5 тонны).
По данным фактам в отношении руководителей возбуждены административные производства.
В Конаеве и Енбекшиказахском районе Алматинской области ликвидированы две подпольные нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.
Изъято более 5 кг синтетических наркотиков, прекурсоры, приспособления и респираторы, используемые в ходе изготовления наркотических средств. По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые лица водворены в ИВС.