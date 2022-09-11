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Из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить трамадол на 1 млн тенге

10.09.2022, 17:44 10851
ТУРКЕСТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - 7 сентября в железнодорожном пункте пропуска "Сарыагаш" Туркестанской области пограничники пресекли попытку провоза через границу 690 таблеток трамадола на сумму свыше 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Узбекистан, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла.
 
Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
 
Не так давно в Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола.
 

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В Павлодарской области полицейские задержали браконьера с тушей лося в багажнике авто

10.09.2022, 19:37 9026
ПАВЛОДАР. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября в 23.00 на автодороге Лесное - Кузьмино, вблизи села Раздельное, полицейские задержали автомашину ВАЗ-2113 под управлением местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При проверке в багажнике обнаружены и изъяты рога, голова и мясо лося. Также изъяты двуствольные охотничьи ружья марки ИЖ-13 и ИЖ-27 Е и патроны, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области. 
 
Ружья зарегистрированы на сельчанина, который является охотником. При этом разрешительных документов на охоту на лосей у сельчанина не имелось.
 
По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК. Назначена экспертиза. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.
 

В Акмолинской области перевозчик не обеспечил охраной 19 вагонов с серной кислотой

09.09.2022, 20:23 22396
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Органами внутренних дел продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Акмолинской области при проверке грузового поезда на станции Алтын-Тау установлены нарушения со стороны перевозчика, который не обеспечил сопровождение охраной 19 вагонов с серной кислотой. Обнаруженные прекурсоры в количестве 1292 тонны опечатаны и переданы под ответственное хранение, сообщает Polisia.kz
 
При проверке одного из ТОО в Алматы был выявлен факт нарушения правил учета и хранения таких прекурсоров, как ацетон (100 кг), диэтиловый эфир (352 кг), перманганат калия (456 кг), соляная кислота (160 тонн), серная кислота (160,5 тонны). 
 
По данным фактам в отношении руководителей возбуждены административные производства. 
 
В Конаеве и Енбекшиказахском районе Алматинской области ликвидированы две подпольные нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. 
 
Изъято более 5 кг синтетических наркотиков, прекурсоры, приспособления и респираторы, используемые в ходе изготовления наркотических средств. По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые лица водворены в ИВС.
 

Крупную партию наркотиков изъяли в Костанайской области

09.09.2022, 16:47 26451
Крупную партию наркотиков изъяли в Костанайской области
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 9 СЕНТЯБРЯ - Костанайские полицейские задержали 21-летнего жителя города Рудного, который занимался сбытом наркотических средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Polisia.kz, у задержанного изъяты денежные средства в сумме 48 600 тенге и самодельная трубочка для употребления наркотиков. 

В тот же день в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого обнаружено 89 свертков с содержимым порошкообразным веществом серого цвета и 5 банковских карточек на его имя.
 

 

ГКНБ Кыргызстана задержал экс-участника КВН Марата Джуманалиева

09.09.2022, 15:47 28721
БИШКЕК.9 СЕНТЯБРЯ - Бывшего участника КВН-команды "Азия MIX" Марата Джуманалиева задержали в Бишкеке сотрудники Государственного Комитета национальной безопасности Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Кыргызстане задержали звезду команды КВН "Азия Микс" Марата Джуманалиева, известного как Маратик", - сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники. 

 
По данным агентства, видео задержания двух человек показало ГКНБ. Один из задержанных людей на видео - экс-участник КВН. Задержанных подозревают в мошенничестве.
 

Маратик вместе с товарищем взяли у российского бизнесмена большие деньги (обещали решить проблемы с правоохранительными органами). Слово они не сдержали, а крупную сумму присвоили. Чтобы не возвращать деньги, подозреваемые угрожали связями с высшим руководством страны и личным знакомством с сыном главы ГКНБ Камчыбека Ташиева", - информирует агентство. 


 

Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане

09.09.2022, 13:24 32031
Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Наркосбытчика, задержанного во время спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства в Казахстане, была проведена в Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности.
 

Преступников задержали в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограммов марихуаны и мефедрона. По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены", - сообщает АФМ.

 
 

Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин

09.09.2022, 12:40 35041
Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города Павлодара. Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя. 
 
По словам потерпевшей, вернувшись домой в алкогольном опьянении, сожитель беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка женщина ударилась головой об ванну. Ребенка он поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол, сообщает Polisia.kz
 
В отношении сожителя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, пьяный кызылординец до смерти избил супругу. 
 

В СКО у фермера пытались украсть 12 тонн зерна

09.09.2022, 12:07 35736
Фото: ПетропавловскNews
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 СЕНТЯБРЯ - Полицейские пресекли кражу более 12 тонн пшеницы нового урожая у хлебороба в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Есильском районе Северо-Казахстанской области полицейские на проселке заметили следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия", - сообщи в ДП Северо-Казахстанской области.

 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража".
 
С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 миллиона тенге, информирует портал "ПетропавловскNews".
 

В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться

09.09.2022, 10:31 33726
В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 6 сентября, в Кербулакском районе на обочине республиканской автодороги Алматы - Оскемен обнаружили тело 46-летнего мужчины, сбитого насмерть неизвестной автомашиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Оперативникам районной криминальной полиции совместно с сотрудниками областного розыскного отдела удалось в течение двух дней установить водителя, скрывшегося с места ДТП, информирует Polisia.kz.
 
На месте происшествия криминалисты обнаружили частицы и фрагменты кузова от автомашины Volkswagen Golf серого цвета, что помогло установить подозреваемого.
 

Разыскиваемую автомашину с явными признаками ДТП, то есть с имеющимися техническими повреждениями, обнаружили в поселке Шенгельды соседней, Алматинской области. 34-летний владелец иномарки не стал отрицать свою причастность к смертельному наезду на пешехода. Сейчас задержанный мужчина водворен под стражу", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП области Жетісу Каирбек Канатбеков.

 

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