Из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить трамадол на 1 млн тенге

ПАВЛОДАР. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября в 23.00 на автодороге Лесное - Кузьмино, вблизи села Раздельное, полицейские задержали автомашину ВАЗ-2113 под управлением местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проверке в багажнике обнаружены и изъяты рога, голова и мясо лося. Также изъяты двуствольные охотничьи ружья марки ИЖ-13 и ИЖ-27 Е и патроны, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области.

Ружья зарегистрированы на сельчанина, который является охотником. При этом разрешительных документов на охоту на лосей у сельчанина не имелось.

По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК. Назначена экспертиза. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.