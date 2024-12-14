13.12.2024, 18:20 14776
Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 нарушений и изъяла свыше 140 коробок пиротехники, сообщает Polisia.kz.
В начала проведения мероприятия выявлено 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами. Из незаконного оборота изъято более 140 коробок пиротехнических изделий", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
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13.12.2024, 14:48 19956
Одному из фигурантов дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор
Фото: pexels.com
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Кызылорда. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества.
По информации пресс-службы СМУС, подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией.
Также он уличен в аферах, связанных с продажей земельных участков одновременно нескольким лицам и трудоустройством в местные исполнительные органы.
По совокупности преступлений суд приговорил сутенера к шести годам и восьми месяцам колонии.
В настоящее время в производстве судов области находятся еще 2 дела по статьям "Сводничество" и одно дело по статье "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ", по которым потерпевшей признано указанное выше несовершеннолетнее лицо", - добавили в пресс-службе суда.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. По данному делу проходит 13 фигурантов.
13.12.2024, 11:53 24491
Убийство Шерзата Полата: расследование находится на стадии завершения
Фото: ivest.kz
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту убийства Шерзата Полата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны, сообщили в прокуратуре Алматинской области.
На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления", - уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Ход расследования по уголовным делам о поджоге дома семьи погибшего подростка и суициде его дяди находится на контроле Генеральной прокуратуры.
В ведомстве призвали общественность воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
13.12.2024, 09:21 27771
Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ
Фото: скриншот из видео АФМ
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. С санкции суда арестована недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.
С санкции суда элитная недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), "Sensata Plaza", а также в коттеджном городке "Vela Village", автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.
Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.
12.12.2024, 14:51 48246
Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области
Расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон
Фото: Depositphotos
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Тараз. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области трех подростков подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней, в настоящее время расследование дела завершено.
Информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней появилась в Instagram-паблике vtvs_taraz.
В комментариях под публикацией пресс-служба департамента полиции Жамбылской области прокомментировала, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование, совершенное группой лиц, в отношении малолетней".
Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство", - говорится в сообщении.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане.
12.12.2024, 12:47 51216
Уголовное дело завели в отношении отца убитого Шерзата Полата
Фото: polisia.kz
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Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело завели в отношении Каржаубая Нурымова - отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Полата, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
10 декабря гражданин Каржаубай Нурумов задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста. Вместе с тем по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в департаменте.
По данным полиции, в результате противоправных действий в селе Азат был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния.
В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
12.12.2024, 11:41 53741
На 10 лет осудили налоговика из Уральска за взятку в 75 млн тенге
У него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем
Фото: Depositphotos
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Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил к 10 годам лишения свободы за взятку в 75 млн тенге 38-летнего казахстанца, который работал ведущим специалистом управления администрирования департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".
Признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке, суде и субъектах квазигосударственного сектора", - заявила судья Динара Гильманова.
Также суд взыскал с него предмет взятки в размере 75 миллионов тенге. Кроме этого, у него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем. Это Toyota Camry 2014 года выпуска и Hyundai Creta 2020 года выпуска. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Являясь государственным служащим, в период с декабря 2021 года по 22 сентября 2022 года получал от мужчины взятку в размере 75 миллионов тенге. Взамен он оказывал содействие в ускоренном и беспрепятственном проезде большегрузов через пункт пропуска "Сырым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2023 года Антикоррупционная служба объявила мужчину розыск и за информацию о его местонахождении гарантировала анонимность и вознаграждение.
Ранее глава комитета МСХ был осужден за коррупцию.
12.12.2024, 09:48 57051
АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева
Фото: скриншот из видео АФМ
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, сообщили в пресс-службе агентства.
Напомним, ранее АФМ окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев. Однако в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан". 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей". При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
11.12.2024, 17:54 70836
Рассылают поддельные письма от имени Нацбанка - казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупредил граждан страны об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой поддельных документов с использованием фирменного бланка банка.
Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга" Напоминаем, что НБК не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением", - проинформировали в банке.
Подчеркивается, что данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей.
В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам. Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы "работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана" под предлогом "процедуры страхования переводов от мошеннических действий", "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?