Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы   

Фото: пресс-служба МВД РК

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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 нарушений и изъяла свыше 140 коробок пиротехники, - В городе Алматы с начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 нарушений и изъяла свыше 140 коробок пиротехники, сообщает Polisia.kz.





В начала проведения мероприятия выявлено 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами. Из незаконного оборота изъято более 140 коробок пиротехнических изделий", - проинформировали в полиции.





Подчеркивается, что объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле.









Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.





Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"





71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.