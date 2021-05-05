Банда в Алматы промышляла угонами Toyota Land Cruiser

АЛМАТЫ. 4 МАЯ - В Алматы задержаны угонщики дорогих внедорожников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле в полицию от алматинцев поступило два заявления об угоне транспортных средств. Хищение машин было совершено в разное время и в разных частях города, но объединяли их марка и модель машины, сообщает Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в пригороде мегаполиса были обнаружены ранее похищенные автомобили.

Трое подозреваемых мужчин в возрасте от 27 лет до 33 лет заводили чужие авто с помощью "программатора". Орудовали они в городе и подбирали автомашины исключительно Toyota, в основном модели Land Cruiser 200. Проникали внутрь путем разбития окна, а заводили двигатель уже с помощью дополнительного устройства, которое считывает команды сигнализации, соответственно, без ключа приводит в действие запуск зажигания. Все автомобили похищались с целью дальнейшей реализации на черном рынке", - рассказал заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Руслан Смагулов.

По его словам, один внедорожник похитители успели продать без перебивки номеров. Полицейские также начали расследование в отношении покупателя по статье 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытым преступным путем).

В полиции отметили, что угнанные внедорожники возвращены их владельцам в целости.

В отношении троих задержанных проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. К слову, двое из них ранее судимы.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в Шымкенте была задержана преступная группа, промышлявшая угонами дорогих иномарок в трех областях Казахстана.

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