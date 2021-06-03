Трагедия в Чарынском каньоне: заведены 2 уголовных дела

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Департамент полиции Алматинской области завёл 2 уголовных дела из-за трагедии в Чарынском каньоне, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Расследование ведётся по двум статьям УК РК: 306 и 141, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.
Часть 3 статьи 306 УК РК (Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека) предусматривает лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Часть 2 статьи 141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего) предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - уточняет издание.
Напомним, 29 мая в результате схода селя в Чарынском каньоне погибли учитель и школьница гимназии №199 - в тот день они находились в каньоне на экскурсии.
Ещё одна 11-летняя девочка сумела самостоятельно выбраться из реки. Спасатели нашли её утром следующего дня в 4 километрах от места происшествия. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства