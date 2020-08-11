Трагедия в Уральске: появилось видео вечеринки на катере, под винтами которого погибла женщина

Уральск. 10 августа. Kazakhstan Today - В ночь гибели женщины под винтом катера сын депутата провел вечеринку с друзьями, передает Kazakhstan Today.

Уральская неделя " опубликовала видео, на котором заснят подросток, подозреваемый в гибели Екатерины Ананьевой. Видео датировано 6 июня 2020 года, вечером этого дня и произошла трагедия на реке.

На видео заснято, как подозреваемый катается с друзьями на катере, под винтом которого погибла 41-летняя Екатерина Ананьева. Судя по видео, подростки не только катались на катере по реке Чаган в месте, где произошла трагедия, но и покатались за рулем автомобилей. Более того, запечатлен момент, когда подростки на двух автомобилях устраивают гонки на одной из улиц города. Все участники этой вечеринки - дети известных в городе бизнесменов и депутатов. Всем им еще нет 18 лет, и они не могут иметь прав на управление автомобилем. На последних кадрах можно заметить, как подростки встревожено что-то обсуждают.





Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.





Напомним , 6 августа в Уральске 17-летний сын депутата областного маслихата задержан по подозрению в управлении моторной лодкой в момент наезда на женщину в реке. Вечером 6 июня на реке Чаган, возле Чугунного моста, моторная лодка наехала на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего. Им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины.

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