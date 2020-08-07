В Уральске задержан несовершеннолетний сын депутата

Уральск. 6 августа. Kazakhstan Today - В Уральске 17-летний сын депутата областного маслихата задержан по подозрению в управлении моторной лодкой в момент наезда на женщину в реке, передает Kazakhstan Today.

Вечером 6 июня на реке Чаган, возле Чугунного моста, моторная лодка наехала на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего. Им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины, пишет "Мой город"

Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Сегодня стало известно о задержании по этому делу сына депутата маслихата.

Подозреваемым по делу проходит 17-летний сын депутата маслихата ЗКО Валерия Крылова. Сейчас он находится в ИВС. Задержан он был 5 августа, в 18.00. Кроме того, в лодке вместе с ним находилась дочь известного предпринимателя. Однако она находится не в городе, поехала в Алматы за визой в Лондон. Ей предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления. Она сегодня, 6 августа, должна была прилететь в Уральск", - рассказала двоюродная сестра погибшей женщины Людмила Ермеккалиева.

Она также сообщила, что завершилась экспертиза катеров, изъятых в ходе расследования.

По результатам стало известно, что катер Крылова был весь в крови", - пояснила женщина.

Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына. Он также подтвердил, что юноша был задержан.

На самом деле, на берегу было много лодок, все эти лодки взяли на экспертизу, идет следствие и всех "таскают". Следствие пытается назначить виновным моего сына. Доказательств никаких нет. Я надеюсь, что дело будет доведено до конца и все будет ясно тогда. Мое личное убеждение - мой сын не виноват. Сына задержали на 48 часов, задержали по какой-то ужасной статье от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать. Завтра в обед он выходит, и я думаю, что этот кошмар прекратится. Единственное - идет общественная травля", - заявил Валерий Крылов.

Депутат выразил надежду на то, что "найдут виновных - тех, кто причастен к этой трагедии".

Если бы мой сын был виноват или причастен каким-то боком к этому, мы бы давно встретились с потерпевшими, начали бы с ними решать все вопросы по совести, так же это делается. Но этого нет. Зачем моему сыну брать на себя чужую вину? Я думаю, что разберутся во всем. Вопрос временный", - уверен Валерий Крылов.

Катер Крыловых был изъят полицейскими на экспертизу. На вопрос о том, действительно ли эксперты обнаружили кровь на их катере, он ответил отрицательно.

Нет, вранье все. Экспертиза есть биологическая, там несколько экспертиз", - сказал депутат.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещают прокомментировать задержание позже.

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