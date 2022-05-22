Требовал участок на побережье Каспия: лжесотрудника Антикора задержали в Актау

Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 21 МАЯ - В Карагандинской области в результате совместной спецоперации полицейских и сотрудников службы безопасности банка задержаны мошенники, снимавшие крупные суммы денег с помощью чужих банковских карт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, с февраля по настоящее время в полицию поступило четыре заявления о мошенничестве на крупные денежные суммы. Ущерб составил около 40 млн тенге.
18 мая в одном из финансовых учреждений Караганды у банкомата, расположенного в центре города, был задержан 32-летний горожанин. Мужчина, используя чужую банковскую карту, пытался снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
В это же время в Темиртау сотрудники криминальной полиции задержали его 33-летнего сообщника. Он находил людей, которые за денежное вознаграждение до 20 тысяч тенге оформляли на себя банковские карты и передавали задержанным для дальнейшего использования.
При обыске у задержанных изъято семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, а также интернет-роутеры", - сообщили в департаменте.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
В департаменте обратились к гражданам с просьбой не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова даже лицам, представляющимся сотрудниками банка и полиции.
Служба безопасности банка никогда не звонит по телефону клиентам и не просит проводить какие-либо операции с деньгами", - напомнили в полиции.