Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних арестовали в Атырау

Атырау. 26 августа. Kazakhstan Today - Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних арестовали на прошлой неделе в Атырау, передает Kazakhstan Today

С санкции суда подозреваемые 1999, 1984, 1985 годов рождения взяты под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования данного дела находится на контроле у прокурора области", - сообщил и. о. старшего помощника прокурора области Даулет Аймагамбетов, пишет газета " Ак Жайык ".

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по статье 120 УК РК (Изнасилование). Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что изнасилованных минимум двое.

Это уже не первый случай задержания подозреваемого в педофилии за последний месяц в Атырау. В начале августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка задержан горожанин 1975 года рождения , информировал портал ATPress.kz.

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