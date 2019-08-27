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Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних арестовали в Атырау

26.08.2019, 12:52 11935
Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних арестовали в Атырау
Атырау. 26 августа. Kazakhstan Today - Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних арестовали на прошлой неделе в Атырау, передает Kazakhstan Today 
 

С санкции суда подозреваемые 1999, 1984, 1985 годов рождения взяты под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования данного дела находится на контроле у прокурора области", - сообщил и. о. старшего помощника прокурора области Даулет Аймагамбетов, пишет газета "Ак Жайык".

 
Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по статье 120 УК РК (Изнасилование). Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что изнасилованных минимум двое.
 
Это уже не первый случай задержания подозреваемого в педофилии за последний месяц в Атырау. В начале августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка задержан горожанин 1975 года рождения, информировал портал ATPress.kz. 
 

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