Атырау. 8 августа. Kazakhstan Today - Подозреваемого в педофилии задержали в Атырау, передает Kazakhstan Today.
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка задержан житель города 1975 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания управления внутренних дел. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК, пишет ATPress.kz.
Напомним, недавно Шымкенте осудили педофила, совершившего две попытки нападения на детей за один день. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В конце июня в Жамбылской области задержали, а позже заключили под стражу 25-летнего подозреваемого в изнасиловании 3-летнего ребёнка.
В Алматинской области педофил попытался изнасиловать 6-летнюю девочку. В Алматы в результате суицида ушла из жизни 15-летняя девочка, ставшая жертвой попытки изнасилования.
В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы. К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.
В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус.
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