Атырау. 8 августа. Kazakhstan Today - Подозреваемого в педофилии задержали в Атырау, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка задержан житель города 1975 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания управления внутренних дел. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК, пишет ATPress.kz .

В Алматинской области педофил попытался изнасиловать 6-летнюю девочку . В Алматы в результате суицида ушла из жизни 15-летняя девочка , ставшая жертвой попытки изнасилования.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

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