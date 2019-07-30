Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Две попытки нападения на детей за день совершил осужденный в Шымкенте педофил, передает Kazakhstan Today.

Как установлено в суде, Еркинбек Алимбеков 2 мая 2019 года, примерно в 12.30, по улице Гагарина в Шымкенте путем применения насилия завел 9-летнюю девочку в заросли кустарника, расположенные за домом №143. Там, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, угрожая ей убийством, стал заставлять ее раздеться. Однако девочка, воспользовавшись тем, что Алимбеков отпустил ее руку, убежала от него и попросила помощи у прохожих. Таким образом, педофил не смог довести свой преступный умысел до конца, сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Не получив желаемого, Алимбеков недалеко от первого места преступления встретил другую жертву - 12-летнюю девочку, которую путем обмана, а затем угрожая убийством хотел увести в безлюдное место и совершить насилие. К счастью, девочка стала громко плакать и звать на помощь, и на ее крики прибежали прохожие, помешавшие насильнику довести желаемое до конца. Они задержали его и позже передали в руки полиции.

29 июля 2019 года приговором Специального межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Алимбеков Еркинбек Тангирович признан виновным по части 3 статьи 24 - части 4 статьи 121 УК РК и приговорен к 15 годам лишения свободы, с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации . Мера пресечения осталась прежней - содержание под стражей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в конце июня в Жамбылской области задержали, а позже заключили под стражу 25-летнего подозреваемого в изнасиловании 3-летнего ребёнка . Дело взято на особый контроль прокурора области и начальника департамента областной полиции.

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