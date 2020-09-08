Три незарегистрированных ружья и дичь нашли в авто пьяного водителя в СКО

Петропавловск. 7 сентября. Kazakhstan Today - В СКО задержан нетрезвый сельчанин, перевозивший в салоне авто три незарегистрированных ружья и отстрелянную дичь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 5 сентября участковым инспектором отдела полиции Мамлютского района Рашидом Валиевым совместно с егерем охотничьего общества района в двух километрах от села Дубровное была остановлена автомашина Lada Granta под управлением 33-летнего жителя села. В ходе досмотра авто в багажнике были обнаружены три единицы гладкоствольного оружия и 18 патронов. Никаких документов на оружие, как и охотничьего билета, путевки на отстрел, сельчанин не имел. Также в авто были обнаружены две тушки диких уток. Более того, водитель Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате оружие было изъято, на сельчанина были составлены сразу три административных материала, которые направлены в суд.

Напомним, сотрудники подразделений природоохранной полиции ДП Северо-Казахстанской области перешли на усиленный режим работы, так как с 5 сентября в регионе открылся сезон осенней охоты.

25 августа в ЗКО браконьер пытался забрать у егеря табельное оружие. 21 августа также в ЗКО браконьеры напали на полицейских и егерей.

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