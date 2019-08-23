Караганда. 22 августа. Kazakhstan Today - Трое сельчан и экс-полицейский подозреваются в убийстве мужчины в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками криминальной полиции МВД и департамента полиции Карагандинской области раскрыто убийство жителя Жанааркинского района Галы Бактыбаева , тело которого с огнестрельными дробовыми ранениями было обнаружено во дворе собственного дома в поселке Атасу в конце мая текущего года", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, для раскрытия преступления по поручению министра внутренних дел была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции МВД и областного департамента полиции. Оперативниками были изучены документы, изъятые из дома потерпевшего, с которыми погибший неоднократно обращался с жалобами в различные государственные органы. Проверялись разные мотивы убийства. Проведены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции изобличены и задержаны четверо местных жителей, трое из которых ранее судимые и один бывший полицейский. Задержанные дали признательные показания, что убийство совершено на почве неприязненных отношений", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемые взяты под стражу. Вещественное доказательство - ружье - изъято. Проводится расследование.

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