Убийство сельчанина расследуют в Карагандинской области

Караганда. 28 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полиция проводит расследование по факту убийства 59-летнего мужчины, тело которого было обнаружено сегодня в поселке Атасу Жанааркинского района, передает Kazakhstan Today.
По информации полиции, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции Жанааркинского района. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Темиртау по подозрению в убийстве молодого мужчины задержали его знакомого, а в Жезказгане муж выстрелил в голову супруге из охотничьего ружья. Также сообщалось, что житель Темиртау ранил из дробовика пятерых парней во время конфликта.
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