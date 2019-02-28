Караганда. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Темиртау по подозрению в убийстве молодого мужчины задержали его знакомого, передает Kazakhstan Today.
В ночь на 27 февраля по улице Мичурина в Темиртау с признаками насильственной смерти обнаружено тело 29-летнего мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан 29-летний житель Темиртау, который пояснил, что в ходе возникшей ссоры нанес смертельные ранения своему знакомому", - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Проводится расследование.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства